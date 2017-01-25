ABD'de 25 milyon dolarlÄ±k sivilce ilacÄ± davasÄ±

ABD'de New Jersey eyaletindeki yÃ¼ksek mahkeme,Â Andrew McCarrell adlÄ± vatandaÅŸÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± sivilce ilacÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi zarar sebebiyle Ã¼retici firma aleyhine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada jÃ¼rinin aldÄ±ÄŸÄ±Â maddiÂ tazminat kararÄ±nÄ± iptal eden istinaf mahkemesinin davayÄ±Â yeniden gÃ¶rmesineÂ hÃ¼kmetti.
YÃ¼ksek Mahkeme, merkezi New Jersey'de bulunan ilaÃ§ firmasÄ± Hoffman LaRoche'aÂ verilen 25 milyon dolarlÄ±k tazminat cezasÄ± kararÄ±nÄ± iptal eden istinaf mahkemesinin davayÄ± yeniden ele almasÄ±nÄ± istedi.
McCarrell, Accutane adlÄ± sivilce ilacÄ±nÄ±n, rektumunun bir kÄ±smÄ± veÂ kalÄ±n baÄŸÄ±rsaÄŸÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n alÄ±nmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 2003 yÄ±lÄ±nda firma aleyhine tazminat davasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
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McCarrell, ilacÄ±n prospektÃ¼sÃ¼nde olasÄ± saÄŸlÄ±k risklerine dair uyarÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 2010 yÄ±lÄ±nda sonuÃ§lanan davada jÃ¼ri davacÄ±ya 25 milyon dolar maddi tazminat Ã¶denmesine hÃ¼kmetmiÅŸti.
ArdÄ±ndan firma avukatlarÄ± kararÄ± temyiz iÃ§in eyalet istinaf mahkemesine baÅŸvurmuÅŸ ve mahkeme, AlabamalÄ± MacCarrel'inÂ kendi eyalet yasalarÄ± Ã§erÃ§evesinde dava baÅŸvurusunu geÃ§ yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin itirazÄ± haklÄ± bularak tazminat kararÄ±nÄ± iptal etmiÅŸti.
YÃ¼ksek Mahkeme aldÄ±ÄŸÄ± karada, istinaf mahkemesinden McCarrell'in dava baÅŸvurusunu, New Jersey eyalet yasalarÄ±na gÃ¶re deÄŸerlendirmesini, ÅŸirketin yaptÄ±ÄŸÄ± diÄŸer itirazlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak yeni bir hÃ¼kme varmasÄ±nÄ± istedi.
New Jersey YÃ¼ksek Mahkemesi, ilaÃ§ firmasÄ±na verilen 25 milyon dolarlÄ±k maddi tazminat cezasÄ±nÄ± iptal eden istinaf mahkemesi kararÄ±nÄ± iade etti
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