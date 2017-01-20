Referandum tarihi bu hafta belli oluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin genel merkezinde dÃ¼zenlenen AK Parti 115. GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±ndaÂ yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Irak ile konuÅŸtuk, BaÅŸika, Musul konusu baÅŸta olmak Ã¼zere PKK ile mÃ¼cadele ve Sincar'daki oldubittilerin nasÄ±l ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± hep beraber deÄŸerlendirdik. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yapÄ±nca TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgedeki etkinliÄŸi de arttÄ±. Bir yÄ±l Ã¶nce Suriye meselesinde TÃ¼rkiye'yi hesaba katmayanlar, ÅŸu anda TÃ¼rkiye'nin dediÄŸi neyse ona gÃ¶re amel ediyorlar. Ä°ÅŸte bu, Ã¼lkemizin gÃ¼cÃ¼dÃ¼r. Bu, Ã¼lkemizin, milletimizin gÃ¼cÃ¼nden, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n dirayetinden geliyor." ifadelerini kullandÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu anda yapÄ±lan, 2007 referandumunda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin gereÄŸini yerine getirmek, eksik kalan kÄ±smÄ±nÄ± tamamlamaktÄ±r. Ä°ÅŸ bundan ibarettir. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼, patÄ±rtÄ±, efendim 'Rejim deÄŸiÅŸiyor, TÃ¼rkiye elden gidiyor', onlar kendileri gidiyor. FeryadÄ± figanlarÄ± TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, kendi ikbal meseleleri iÃ§in. TÃ¼rkiye'nin bir yere gittiÄŸi yok. TÃ¼rkiye emin adÄ±mlarla muasÄ±r medeniyetler seviyesine ilerliyor. TelaÅŸlarÄ± kendi gelecekleri, kendi ikballeri. Sizin ikbaliniz iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kamaya hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
2007'deki "cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi" sÃ¼recinde anamuhalefet partisinin o gÃ¼n vesayetÃ§ilerin sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Demokrasinin deÄŸil vesayetin sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ± ve o gÃ¼n cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imini engellediler, engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. NasÄ±l engellediler? 367 icadÄ±yla. NeymiÅŸ, 367, 3'te 2 vekil sayÄ±sÄ± olmazsa meclis toplanamaz, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilemezmiÅŸ. O zaman AtatÃ¼rk'Ã¼n seÃ§imi de yanlÄ±ÅŸ. OnlarÄ±n kafasÄ±na gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsak, AtatÃ¼rk, Ä°nÃ¶nÃ¼, Celal Bayar, diÄŸerleri, hepsinin seÃ§imi sakat. Yani hukuken sakat Ã¶yle mi? O sonuÃ§ Ã§Ä±kÄ±yor. BakÄ±n o sayÄ±ya eriÅŸen bir ÅŸey yok."
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile Meclisin etkinliÄŸinin azalacaÄŸÄ± iddiasÄ± ilgili olarak da ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Hadi oradan, neresi azalÄ±yor? Genel gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergesi, Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, kanun yapma, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± yargÄ±lama var. BakanlarÄ± sÄ±raya, hesaba Ã§ekmeye hakkÄ± var. AslÄ±nda Meclisin gÃ¼cÃ¼ artÄ±yor. Niye? YargÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki idari yapÄ±yÄ± da Meclis belirliyor, bir kÄ±smÄ±nÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ile Meclis belirliyor. CumhurbaÅŸkanÄ±, Meclis ne? Ä°kisi de milletin iradesiyle seÃ§ilmiÅŸ iki tane yapÄ±. DolayÄ±sÄ±yla yargÄ±da da milletin bir ÅŸekilde iradesi yansÄ±mÄ±ÅŸ oluyor."
"Esasen mevcut sistemde iktidar partisi ne diyorsa Meclis onu yapÄ±yor, birbirimizi kandÄ±rmayalÄ±m." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ama yeni sistemde Meclis kendi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸiyle, her milletvekili kanun teklifi verebilecek, bunu savunacak, yasalaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak. Milletvekillerinin gÃ¼cÃ¼ artÄ±yor, milletvekillerinin memleket meselelerine daha fazla zaman ayÄ±rmasÄ±na imkan saÄŸlÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bu sÃ¶ylenenlerin tamamÄ± temelsiz, asÄ±lsÄ±z, kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmaya yÃ¶nelik. Milletimiz rahat olsun. Biz milletin iÅŸini zora sokacak, milletin geleceÄŸini zora sokacak hiÃ§bir icraatÄ±n arkasÄ±nda olmayÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, vatandaÅŸÄ±n deÄŸiÅŸimi zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, deÄŸiÅŸimi istediÄŸini belirterek, "Direnen biz olamayÄ±z. Bizim aksine deÄŸiÅŸimi zorlamamÄ±z lazÄ±m. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, muhtemelen Nisan ayÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapÄ±lacak. Zannediyorum bu hafta iÃ§erisinde de kesin tarih aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ olur. Bu tabii YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun vereceÄŸi bir karar." dedi.
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