YÄ±ldÄ±rÄ±m: Rejim tartÄ±ÅŸmasÄ± 1923'te bitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, baÅŸkanlÄ±k sistemini de iÃ§eren anayasa teklifine dair konuÅŸurken "KaÃ§ sefer sÃ¶yledik, 93 sene evvel Cumhuriyet ilan edildi, 1923'te rejim tartÄ±ÅŸmasÄ± sona erdi, nokta" ifadelerini kullandÄ±.
AK Parti Ä°l BaÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸu aÃ§Ä±klamalarÄ± yaptÄ±:
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda TBMM kararÄ±nÄ± verdi. AydÄ±nlÄ±k TÃ¼rkiye'nin yarÄ±nlarÄ±, devletin bekasÄ± iÃ§in tarihi bir gÃ¶rev yapÄ±yoruz. Milletin dediÄŸi olacak dediniz ve milli iradeye sahip Ã§Ä±ktÄ±nÄ±z. AK Parti'nin temsil ettiÄŸi birlik ruhunun sergilediÄŸi Ã¶rnek dayanÄ±ÅŸma daha ÅŸimdiden siyasi tarihe geÃ§miÅŸtir. BÃ¼tÃ¼n teÅŸkilatÄ±mÄ±za sergiledikleri bu gÃ¼zel dayanÄ±ÅŸma ruhu iÃ§in bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ediyorum. TÃ¼rkiye Ã§ok uzun zamandÄ±r vesayet anayasalarÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. 82 AnayasasÄ± 18 sefer deÄŸiÅŸti. Darbe ÅŸartlarÄ±nda hazÄ±rlanan bu anayasa maalesef TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼nkÃ¼ isteÄŸini karÅŸÄ±layamÄ±yor. Demokrasinin gereÄŸini yerine getiremiyor.
Bu deÄŸiÅŸikliÄŸin karÅŸÄ±sÄ±nda olanlara sÃ¶yleyeceÄŸim birkaÃ§ sÃ¶z var. YÄ±l 2007. AK Parti iktidar. 363 milletvekili var. Bu anayasanÄ±n deÄŸiÅŸmesine karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden AK Parti'ye 'Sen cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§emezsin' dediler. Anamuhalefet partisi o gÃ¼n kendi fikrini deÄŸil, vesayetÃ§ilerin sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±. O gÃ¼n cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imini engellediler, 367 icadÄ±yla. VatandaÅŸa gittik, vatandaÅŸ sÃ¶zÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. 'CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± ben seÃ§eceÄŸim' dedi. AslÄ±nda bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, orada yarÄ±m kalan iÅŸi tamamlamak. Bu deÄŸiÅŸiklik o gÃ¼n yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu. YapÄ±lan eksik kalan kÄ±smÄ± tamamlamaktÄ±r. Ä°ÅŸ bundan ibarettir. Rejim deÄŸiÅŸiyor, TÃ¼rkiye elden gidiyorâ€¦ Onlar kendileri gidiyor. Kendi ikbal meseleleri iÃ§in. TÃ¼rkiye'nin bir yere gittiÄŸi yok. TelaÅŸlarÄ± kendi gelecekleriâ€¦ Sizin ikbaliniz iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼n tÄ±kamaya kimsenin hakkÄ± yok. KaÃ§ sefer sÃ¶yledik, 93 sene evvel Cumhuriyet ilan edildi, 1923'te rejim tartÄ±ÅŸmasÄ± sona erdi, nokta.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m "93 sene evvel Cumhuriyet ilan edildi, 1923'te rejim tartÄ±ÅŸmasÄ± sona erdi" dedi
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