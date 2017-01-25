11:46, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±ÅŸanak ve Tuncel'in tahliye talebine red





GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve Sebahat Tuncel'in yargÄ±landÄ±klarÄ± davada tahliye talepleri reddedildi. Tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TutuklandÄ±ktan sonra gÃ¶revden alÄ±nan DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel'in yargÄ±landÄ±klarÄ± davada tahliye talepleri kabul edilmedi..

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