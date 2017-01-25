KÄ±ÅŸanak ve Tuncel'in tahliye talebine red

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TutuklandÄ±ktan sonra gÃ¶revden alÄ±nan DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel'in yargÄ±landÄ±klarÄ± davada tahliye talepleri kabul edilmedi..
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, "Kanal Ä°stanbul Projesinde son aÅŸamaya geldik" dedi
Erzincan-Sivas Karayolu'nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tipi ve buzlanma, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
SavcÄ±lÄ±k Tuncay Ã–zkan'Ä±n, "sosyal medyadan hakaret" iddiasÄ±yla hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusu kapsamÄ±nda dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde serbest geÃ§iÅŸ sistemini bu sene iÃ§inde hayata geÃ§ireceÄŸiz" dedi
Batman'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda emrindeki polislere darbeci askerlere direnmemeleri telkininde bulunduÄŸu belirlenen eski emniyet amiri EyvazoÄŸlu hakkÄ±nda 3 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, "KYK Siber Beyin ArÄ±yor" konulu bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenlendi
Dolar/TL kademeli ÅŸekilde yÃ¼kselerek 3.82'yi aÅŸtÄ±ktan sonra saat 12.50 itibari ile 3,8174'den, avro/TL ise 4,1028 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesi iÃ§in birÃ§ok yerli yabancÄ± Ã¼lkeden yapÄ±lan ihale teklifleri yarÄ±n alÄ±nÄ±yor
OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan KHK ile YargÄ±taydan ihraÃ§ edilenlerden, FETÃ–/PDY ÅŸÃ¼phelisi 52 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve Sebahat Tuncel'in yargÄ±landÄ±klarÄ± davada tahliye talepleri reddedildi. Tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa referandumuna dair, "Muhtemelen Nisan ayÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapÄ±lacak. Zannediyorum bu hafta iÃ§erisinde de kesin tarih aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ olur." dedi.
El Kaide'ye para ve lojistik malzeme temin ettikleri iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi, tutuklandÄ±
TEM otoyolunda bir TIR'Ä±n kaza yapmasÄ± sonucu Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±
2017 TÃœFE sepetinden 6 madde Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, 3 madde eklendi
Van-GÃ¼rpÄ±nar karayolu KurubaÅŸ mevkisinde bir kamyonetteki aramada 33 kilo 187 gram eroin bulundu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi