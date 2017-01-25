Ã‡in ile ABD arasÄ±nda 'GÃ¼ney Ã‡in Denizi' gerginliÄŸi

Ã‡in'in resmi yayÄ±n organlarÄ±ndanÂ China DailyÂ gazetesinde yer alan baÅŸyazÄ±da, yeni ABD yÃ¶netiminin,Â TayvanÂ meselesini veÂ GÃ¼ney Ã‡in DeniziÂ sorununu, "Ã‡in ile stratejik mÃ¼cadelesinde koz olarak kullanacaÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phe duyulmadÄ±ÄŸÄ±na" vurgu yapÄ±ldÄ±.
ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± adayÄ± Rex Tillerson'Ä±n, "Ã‡in'in GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ne eriÅŸimini engellemeliyiz." aÃ§Ä±klamasÄ±na atÄ±fta bulunulan baÅŸyazÄ±da, "Bu tÃ¼r saldÄ±rgan sÃ¶ylemler eyleme dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rse iki Ã¼lke arasÄ±nda Ã§ok yÄ±kÄ±cÄ± sonuÃ§lar doÄŸurmasÄ± muhtemel." ifadesine yer verildi.
China Daily'deki baÅŸyazÄ±da, yeni Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer'Ä±n dÃ¼nkÃ¼ basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sarf ettiÄŸi "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde ABD Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ±z ve uluslararasÄ± sularÄ± savunacaÄŸÄ±z." sÃ¶zleri hatÄ±rlatÄ±ldÄ± ve "iki devlet arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma ihtimalinin arttÄ±ÄŸÄ±" yorumu yapÄ±ldÄ±.
Pekin yÃ¶netiminin bÃ¶lgede askeri tesisler kurduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lan uydu fotoÄŸraflarÄ±yla gerÃ§eklerin Ã§ok farklÄ± olduÄŸu savunulan baÅŸyazÄ±da, "TrumpÂ ve ekibinin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde savunacaÄŸÄ± hiÃ§bir ÅŸeyi yok. EÄŸer bÃ¶lgede bir savaÅŸ Ã§Ä±kacaksa bu, ABD ordusunun eylemleri sebebiyle olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.Â
Pekin yÃ¶netimi, Trump'Ä±n geÃ§en ay diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doÄŸrudan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmasÄ±na sert tepki gÃ¶stermiÅŸti. Ã‡in, Trump'Ä±n, ABD'nin 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana Pekin yÃ¶netimini Ã‡in halkÄ±nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±ma yÃ¶nÃ¼nde izlediÄŸi politikayÄ± eleÅŸtirmesinden kaygÄ± duyulduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.
AltÄ± yÄ±l Ã¶nce sokaklara dÃ¶kÃ¼lerek MÃ¼barek'i indiren MÄ±sÄ±r halkÄ±, 2013'teki askeri darbeyle sekteye uÄŸrasa da devrim sÃ¼recinde Ã¶nemli kazanÄ±mlar elde etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€œKosovaâ€™ya kapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±k. KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilerin burada eÄŸitimlerini tamamladÄ±ktan sonra Kosovaâ€™ya dÃ¶nmeleri ve Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamalarÄ± gerekir.â€œ dedi
Ã‡in, Washington yÃ¶netiminin "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde ABD Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n korunacaÄŸÄ± ve uluslararasÄ± sularÄ±n savunulacaÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Almanya'da bu yÄ±l yapÄ±lacak genel seÃ§imlerde BaÅŸbakan Merkel'in karÅŸÄ±sÄ±na Sosyal Demokrat politikacÄ± Martin Schulz Ã§Ä±kacak.
New Jersey YÃ¼ksek Mahkemesi, ilaÃ§ firmasÄ±na verilen 25 milyon dolarlÄ±k maddi tazminat cezasÄ±nÄ± iptal eden istinaf mahkemesi kararÄ±nÄ± iade etti
MÄ±sÄ±r, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin de kaldÄ±ÄŸÄ± otelin Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Sergey Lavrov, 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KÄ±rgÄ±zistan'da kamuya aÃ§Ä±k yerlerde Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k vermek, kÃ¼fÃ¼r etmek, alkollÃ¼ iÃ§ecekler tÃ¼ketmek yasaklandÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi'yi resmi ziyaret iÃ§in Washington'a davet etti
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Kolombiya'da FARC isyancÄ±larÄ±nÄ± ziyaret etti
AGÄ°T, Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazeteciler iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu
Hong Kong'un, kasÄ±m ayÄ±nda gÃ¼mrÃ¼kte alÄ±konulan dokuz adet zÄ±rhlÄ± aracÄ± Singapurâ€™a iade edeceÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, baÅŸkanlÄ±k yemini ettiÄŸi gÃ¼n toplanan kalabalÄ±ÄŸa iliÅŸkin yeni bir gafa imza attÄ±
KÄ±zÄ±lderili yerli halkÄ±n arazisinden geÃ§ecek boru hattÄ±nÄ± yeniden onaylayan Trump'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ imzasÄ±nÄ±n da Meksika duvarÄ± iÃ§in olacaÄŸÄ± iddia edildi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'nin gÃ¶revinin son saatlerinde Filistin yÃ¶netimine 221 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mda bulunmasÄ± iÃ§in USAID'e talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±