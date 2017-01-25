DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:51, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Uzak DoÄŸu
12:05, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Ã‡in ile ABD arasÄ±nda 'GÃ¼ney Ã‡in Denizi' gerginliÄŸi
Ã‡in ile ABD arasÄ±nda 'GÃ¼ney Ã‡in Denizi' gerginliÄŸi

Ã‡in, Washington yÃ¶netiminin "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde ABD Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n korunacaÄŸÄ± ve uluslararasÄ± sularÄ±n savunulacaÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in resmi yayÄ±n organlarÄ±ndanÂ China DailyÂ gazetesinde yer alan baÅŸyazÄ±da, yeni ABD yÃ¶netiminin,Â TayvanÂ meselesini veÂ GÃ¼ney Ã‡in DeniziÂ sorununu, "Ã‡in ile stratejik mÃ¼cadelesinde koz olarak kullanacaÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phe duyulmadÄ±ÄŸÄ±na" vurgu yapÄ±ldÄ±.

ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± adayÄ± Rex Tillerson'Ä±n, "Ã‡in'in GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ne eriÅŸimini engellemeliyiz." aÃ§Ä±klamasÄ±na atÄ±fta bulunulan baÅŸyazÄ±da, "Bu tÃ¼r saldÄ±rgan sÃ¶ylemler eyleme dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rse iki Ã¼lke arasÄ±nda Ã§ok yÄ±kÄ±cÄ± sonuÃ§lar doÄŸurmasÄ± muhtemel." ifadesine yer verildi.

"Ä°KÄ° DEVLET ARASINDA Ã‡ATIÅžMA Ä°HTÄ°MALÄ° ARTTI"

China Daily'deki baÅŸyazÄ±da, yeni Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer'Ä±n dÃ¼nkÃ¼ basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sarf ettiÄŸi "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde ABD Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ±z ve uluslararasÄ± sularÄ± savunacaÄŸÄ±z." sÃ¶zleri hatÄ±rlatÄ±ldÄ± ve "iki devlet arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma ihtimalinin arttÄ±ÄŸÄ±" yorumu yapÄ±ldÄ±.

Pekin yÃ¶netiminin bÃ¶lgede askeri tesisler kurduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lan uydu fotoÄŸraflarÄ±yla gerÃ§eklerin Ã§ok farklÄ± olduÄŸu savunulan baÅŸyazÄ±da, "TrumpÂ ve ekibinin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde savunacaÄŸÄ± hiÃ§bir ÅŸeyi yok. EÄŸer bÃ¶lgede bir savaÅŸ Ã§Ä±kacaksa bu, ABD ordusunun eylemleri sebebiyle olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.Â 

TAYVAN LÄ°DERÄ°YLE TELEFON GÃ–RÃœÅžMESÄ° TANSÄ°YONU YÃœKSELTMÄ°ÅžTÄ°

Pekin yÃ¶netimi, Trump'Ä±n geÃ§en ay diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doÄŸrudan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmasÄ±na sert tepki gÃ¶stermiÅŸti. Ã‡in, Trump'Ä±n, ABD'nin 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana Pekin yÃ¶netimini Ã‡in halkÄ±nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±ma yÃ¶nÃ¼nde izlediÄŸi politikayÄ± eleÅŸtirmesinden kaygÄ± duyulduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular ABD GÃ¼ney Ã‡in Denizi Ã‡in
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Uzak DoÄŸu Haberleri
MÄ±sÄ±r'da quot 25 Ocak Devrimi quot 6 yÄ±lÄ±nda
MÄ±sÄ±r'da "25 Ocak Devrimi" 6. yÄ±lÄ±nda

AltÄ± yÄ±l Ã¶nce sokaklara dÃ¶kÃ¼lerek MÃ¼barek'i indiren MÄ±sÄ±r halkÄ±, 2013'teki askeri darbeyle sekteye uÄŸrasa da devrim sÃ¼recinde Ã¶nemli kazanÄ±mlar elde etti
ErdoÄŸan'dan KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilere Ãœlkenize yardÄ±mcÄ± olun
ErdoÄŸan'dan KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilere: Ãœlkenize yardÄ±mcÄ± olun

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€œKosovaâ€™ya kapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±k. KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilerin burada eÄŸitimlerini tamamladÄ±ktan sonra Kosovaâ€™ya dÃ¶nmeleri ve Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamalarÄ± gerekir.â€œ dedi
Ã‡in ile ABD arasÄ±nda 'GÃ¼ney Ã‡in Denizi' gerginliÄŸi
Ã‡in ile ABD arasÄ±nda 'GÃ¼ney Ã‡in Denizi' gerginliÄŸi

Ã‡in, Washington yÃ¶netiminin "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde ABD Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n korunacaÄŸÄ± ve uluslararasÄ± sularÄ±n savunulacaÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Merkel'in rakibi Schulz kimdir
Merkel'in rakibi Schulz kimdir?

Almanya'da bu yÄ±l yapÄ±lacak genel seÃ§imlerde BaÅŸbakan Merkel'in karÅŸÄ±sÄ±na Sosyal Demokrat politikacÄ± Martin Schulz Ã§Ä±kacak.
ABD'de 25 milyon dolarlÄ±k sivilce ilacÄ± davasÄ±
ABD'de 25 milyon dolarlÄ±k sivilce ilacÄ± davasÄ±

New Jersey YÃ¼ksek Mahkemesi, ilaÃ§ firmasÄ±na verilen 25 milyon dolarlÄ±k maddi tazminat cezasÄ±nÄ± iptal eden istinaf mahkemesi kararÄ±nÄ± iade etti
MÄ±sÄ±r'dan quot Ä°srail'in yeni konut kararÄ±na quot kÄ±nama
MÄ±sÄ±r'dan "Ä°srail'in yeni konut kararÄ±na" kÄ±nama

MÄ±sÄ±r, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerine bombalÄ± saldÄ±rÄ± 12 Ã¶lÃ¼
MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerine bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 12 Ã¶lÃ¼

MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin de kaldÄ±ÄŸÄ± otelin Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Rus Bakan Lavrov Suriyeli muhaliflerle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Rus Bakan Lavrov Suriyeli muhaliflerle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Sergey Lavrov, 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KÄ±rgÄ±zistan'da kamusal alanda alkol ve kÃ¼fÃ¼r yasaÄŸÄ±
KÄ±rgÄ±zistan'da kamusal alanda alkol ve kÃ¼fÃ¼r yasaÄŸÄ±

KÄ±rgÄ±zistan'da kamuya aÃ§Ä±k yerlerde Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k vermek, kÃ¼fÃ¼r etmek, alkollÃ¼ iÃ§ecekler tÃ¼ketmek yasaklandÄ±
Trump'tan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi'ye davet
Trump'tan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi'ye davet

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi'yi resmi ziyaret iÃ§in Washington'a davet etti
Fransa'dan FARC isyancÄ±larÄ±na ziyaret
Fransa'dan FARC isyancÄ±larÄ±na ziyaret

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Kolombiya'da FARC isyancÄ±larÄ±nÄ± ziyaret etti
AGÄ°T'ten ABD'ye basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
AGÄ°T'ten ABD'ye basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

AGÄ°T, Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan gazeteciler iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu
Ã‡in ile Singapur arasÄ±ndaki 'zÄ±rhlÄ± araÃ§' gerginliÄŸi
Ã‡in ile Singapur arasÄ±ndaki 'zÄ±rhlÄ± araÃ§' gerginliÄŸi

Hong Kong'un, kasÄ±m ayÄ±nda gÃ¼mrÃ¼kte alÄ±konulan dokuz adet zÄ±rhlÄ± aracÄ± Singapurâ€™a iade edeceÄŸi bildirildi
Trump'tan bir bÃ¼yÃ¼k gaf daha
Trump'tan bir bÃ¼yÃ¼k gaf daha!

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, baÅŸkanlÄ±k yemini ettiÄŸi gÃ¼n toplanan kalabalÄ±ÄŸa iliÅŸkin yeni bir gafa imza attÄ±
KÄ±zÄ±lderililerden sonra sÄ±ra MeksikalÄ±larda
KÄ±zÄ±lderililerden sonra sÄ±ra MeksikalÄ±larda

KÄ±zÄ±lderili yerli halkÄ±n arazisinden geÃ§ecek boru hattÄ±nÄ± yeniden onaylayan Trump'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ imzasÄ±nÄ±n da Meksika duvarÄ± iÃ§in olacaÄŸÄ± iddia edildi
Obama'nÄ±n 'Filistin yardÄ±mÄ±' doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±
Obama'nÄ±n 'Filistin yardÄ±mÄ±' doÄŸru Ã§Ä±ktÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'nin gÃ¶revinin son saatlerinde Filistin yÃ¶netimine 221 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mda bulunmasÄ± iÃ§in USAID'e talimat verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Haberler

Ã‡in ile Singapur arasÄ±ndaki 'zÄ±rhlÄ± araÃ§' gerginliÄŸi
Ã‡in ile Singapur arasÄ±ndaki 'zÄ±rhlÄ± araÃ§' gerginliÄŸi

Ã‡in'de suya ve ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±t Ã¼retildi
Ã‡in'de suya ve ateÅŸe dayanÄ±klÄ± kaÄŸÄ±t Ã¼retildi

Ã‡in'de "dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k iÃ§ gÃ¶Ã§Ã¼" devam ediyor
Ã‡in'de quot dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k iÃ§ gÃ¶Ã§Ã¼ quot devam ediyor

Ã‡in'de doÄŸum oranÄ± artÄ±yor
Ã‡in'de doÄŸum oranÄ± artÄ±yor

Ã‡in'de kuÅŸ gribinden 5 Ã¶lÃ¼m
Ã‡in'de kuÅŸ gribinden 5 Ã¶lÃ¼m

Ã‡in'de sahte gÄ±da skandalÄ±
Ã‡in'de sahte gÄ±da skandalÄ±

Ã‡inâ€™de hava kirliliÄŸi iÃ§in 'sarÄ±' alarm
Ã‡in de hava kirliliÄŸi iÃ§in 'sarÄ±' alarm

Trump'tan Rusya'ya yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k
Trump'tan Rusya'ya yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 