12:05, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in ile ABD arasÄ±nda 'GÃ¼ney Ã‡in Denizi' gerginliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in resmi yayÄ±n organlarÄ±ndanÂ China DailyÂ gazetesinde yer alan baÅŸyazÄ±da, yeni ABD yÃ¶netiminin,Â TayvanÂ meselesini veÂ GÃ¼ney Ã‡in DeniziÂ sorununu, "Ã‡in ile stratejik mÃ¼cadelesinde koz olarak kullanacaÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phe duyulmadÄ±ÄŸÄ±na" vurgu yapÄ±ldÄ±.

ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± adayÄ± Rex Tillerson'Ä±n, "Ã‡in'in GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ne eriÅŸimini engellemeliyiz." aÃ§Ä±klamasÄ±na atÄ±fta bulunulan baÅŸyazÄ±da, "Bu tÃ¼r saldÄ±rgan sÃ¶ylemler eyleme dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rse iki Ã¼lke arasÄ±nda Ã§ok yÄ±kÄ±cÄ± sonuÃ§lar doÄŸurmasÄ± muhtemel." ifadesine yer verildi.

"Ä°KÄ° DEVLET ARASINDA Ã‡ATIÅžMA Ä°HTÄ°MALÄ° ARTTI"

China Daily'deki baÅŸyazÄ±da, yeni Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer'Ä±n dÃ¼nkÃ¼ basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sarf ettiÄŸi "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde ABD Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ±z ve uluslararasÄ± sularÄ± savunacaÄŸÄ±z." sÃ¶zleri hatÄ±rlatÄ±ldÄ± ve "iki devlet arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma ihtimalinin arttÄ±ÄŸÄ±" yorumu yapÄ±ldÄ±.

Pekin yÃ¶netiminin bÃ¶lgede askeri tesisler kurduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lan uydu fotoÄŸraflarÄ±yla gerÃ§eklerin Ã§ok farklÄ± olduÄŸu savunulan baÅŸyazÄ±da, "TrumpÂ ve ekibinin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde savunacaÄŸÄ± hiÃ§bir ÅŸeyi yok. EÄŸer bÃ¶lgede bir savaÅŸ Ã§Ä±kacaksa bu, ABD ordusunun eylemleri sebebiyle olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.Â

TAYVAN LÄ°DERÄ°YLE TELEFON GÃ–RÃœÅžMESÄ° TANSÄ°YONU YÃœKSELTMÄ°ÅžTÄ°

Pekin yÃ¶netimi, Trump'Ä±n geÃ§en ay diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doÄŸrudan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yapmasÄ±na sert tepki gÃ¶stermiÅŸti. Ã‡in, Trump'Ä±n, ABD'nin 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana Pekin yÃ¶netimini Ã‡in halkÄ±nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±ma yÃ¶nÃ¼nde izlediÄŸi politikayÄ± eleÅŸtirmesinden kaygÄ± duyulduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.