12:11, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

YargÄ±tay'dan ihraÃ§ edilen 52 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ±



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OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan KHK ile YargÄ±taydan ihraÃ§ edilenlerden, FETÃ–/PDY ÅŸÃ¼phelisi 52 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi OHALÂ kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan KHK ile YargÄ±taydan ihraÃ§ edilenlerden,Â FETÃ–/PDYÂ ÅŸÃ¼phelisi 52 kiÅŸi hakkÄ±ndaÂ yakalama kararÄ±Â Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ÅžÃ¼phelilerden 26'sÄ±Â Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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