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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:51, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Balkanlar
12:06, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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ErdoÄŸan'dan KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilere: Ãœlkenize yardÄ±mcÄ± olun
ErdoÄŸan'dan KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilere: Ãœlkenize yardÄ±mcÄ± olun

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€œKosovaâ€™ya kapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±k. KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilerin burada eÄŸitimlerini tamamladÄ±ktan sonra Kosovaâ€™ya dÃ¶nmeleri ve Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamalarÄ± gerekir.â€œ dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon kanalÄ±nda KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilerden TÃ¼rkiyeâ€™de eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼kten sonra Kosovaâ€™ya dÃ¶nmeleri ve Ã¼lkelerine yardÄ±mcÄ± olmalarÄ±nÄ± talep etti.

EÄŸitim iÃ§in aldÄ±klarÄ± destekten dolayÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™ne teÅŸekkÃ¼rlerini ifade eden KosovalÄ± Ã¶ÄŸrenci Ekrem Zajmiâ€™nin sorusunu yanÄ±tlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu Ã¶ÄŸrencinin Sultan Murat HÃ¼davendigarâ€™Ä±n tÃ¼rbesinin bulunduÄŸu Ã¼lkeden geldiÄŸini, iki Ã¼lkenin ortak tarihe sahip olduklarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin Kosovaâ€™da Ã§ok sayÄ±da tarihi esere sahip olduÄŸunu ve eserlerin bir Ã§oÄŸunun TÃ¼rkiyeâ€™nin yardÄ±mÄ±yla ayaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

TÃ¼rkiyeâ€™nin, ABDâ€™nin ardÄ±ndan Kosovaâ€™yÄ± tanÄ±yan ikinci Ã¼lke olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, Kosovaâ€™nÄ±n daha fazla Ã¼lke tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™nin lobicilik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edeceÄŸini belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tanÄ±makta tereddÃ¼t eden Ã¼lkelerin de Kosovaâ€™yÄ± tanÄ±malarÄ± iÃ§in gayret gÃ¶stereceÄŸini sÃ¶yledi.

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ErdoÄŸan'dan KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilere Ãœlkenize yardÄ±mcÄ± olun
ErdoÄŸan'dan KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilere: Ãœlkenize yardÄ±mcÄ± olun

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€œKosovaâ€™ya kapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±k. KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilerin burada eÄŸitimlerini tamamladÄ±ktan sonra Kosovaâ€™ya dÃ¶nmeleri ve Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamalarÄ± gerekir.â€œ dedi
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