12:52, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Dolar/TL yÃ¼kseliÅŸte





Dolar/TL kademeli ÅŸekilde yÃ¼kselerek 3.82'yi aÅŸtÄ±ktan sonra saat 12.50 itibari ile 3,8174'den, avro/TL ise 4,1028 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ne 3.7820'den baÅŸlayan Dolar/TL kademeli ÅŸekilde yÃ¼kselerek Ã¶ÄŸlene doÄŸru 3.82'yi aÅŸtÄ±. TL'deki deÄŸer kaybÄ± %1'e ulaÅŸtÄ±. Merkez BankasÄ± yÄ±lÄ±n ilk toplantÄ±sÄ±nda faiz koridorunun Ã¼st bandÄ±nÄ± 75 baz puan yÃ¼kselterek %8.5'ten %9.25'e Ã§Ä±kardÄ±. GeÃ§ likidite borÃ§ verme faizini %10'dan %11'e yÃ¼kseltti. Merkez BankasÄ± politika faizine dokunmayarak %8'de tutarken faiz oranÄ± da % 7,25 dÃ¼zeyinde sabit tutuldu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â Â

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