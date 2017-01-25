12:52, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

KYK "siber beyin" arÄ±yor





GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, "KYK Siber Beyin ArÄ±yor" konulu bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), "KYK Siber Beyin ArÄ±yor" konulu bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenlendi. KYK'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KYK yurtlarÄ±nda barÄ±nan Ã¶ÄŸrencilere siber dÃ¼nyanÄ±n perde arkasÄ±nÄ± aralamak ve bilinÃ§li internet kullanÄ±mÄ±nÄ± teÅŸvik etmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen "KYK Siber Beyin ArÄ±yor" yarÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸvurular 23 Ocak'ta baÅŸladÄ±. YarÄ±ÅŸmaya TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olan ve KYK yurtlarÄ±nda barÄ±nan Ã¶ÄŸrenciler katÄ±labilecek. Finallerinin 25 Åžubat'ta yapÄ±lacaÄŸÄ± yarÄ±ÅŸma, elektronik ortamda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. YarÄ±ÅŸmada birinciye 10, ikinciye 7, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye 5, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ye 3, beÅŸinciye ise 2 cumhuriyet altÄ±nÄ± hediye edilecek. Ä°lk 5'e girenlere ayrÄ±ca dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar verilecek. AyrÄ±ca ilk 10'a giren Ã¶ÄŸrencilere birer cumhuriyet altÄ±nÄ± ile dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar hediye edilecek. Finale kalan tÃ¼m Ã¶ÄŸrenciler, biliÅŸim seminerine kayÄ±t hakkÄ± kazanacak. YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmak isteyen Ã¶ÄŸrenciler, "gencfikirleryarisiyor.gsb.gov.tr" adresinden baÅŸvuru yapabilecek.

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