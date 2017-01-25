Darbecilere direnmeyi engelleyen amire mÃ¼ebbet talebi

FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklananÂ Batman Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli dÃ¶neminÂ emniyet amiri Ãœmit EyvazoÄŸluÂ hakkÄ±nda hazÄ±rlananÂ iddianame, 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Batman Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bulunanÂ polis memurlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ±n ifadelerine yer verilen iddianamede, bu polislerin, EyvazoÄŸlu'nun kendilerine "Ne yapÄ±yorsunuz, silahlarÄ± niye aldÄ±nÄ±z" diyerek tepki gÃ¶sterdiÄŸi bildirildi.
Ãœlke Ã§apÄ±nda darbe giriÅŸiminin bertaraf edilmesi iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile diÄŸer devlet bÃ¼yÃ¼klerinin Ã§aÄŸrÄ±larÄ± Ã¼zerine Ã¼lkenin dÃ¶rt bir tarafÄ±nda halkÄ±n harekete geÃ§tiÄŸine anÄ±msatÄ±lan iddianamede, ÅŸunlar kaydedildi:
"Yasal mevzuatÄ± gereÄŸi bu tarz saldÄ±rÄ±larÄ± bertaraf etmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ bulunan ÅŸÃ¼pheli Ãœmit EyvazoÄŸlu'nun darbe gecesi emrindeki polislere 'Ne yapÄ±yorsunuz, silahlarÄ± niye aldÄ±nÄ±z?' ÅŸeklinde beyanda bulunmuÅŸ olmasÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na ByLock programÄ±ndan belirtilen ÅŸekilde yapÄ±lan Ã§aÄŸrÄ±lara uyarak hareket ettiÄŸi, ÅŸÃ¼phelinin Ã¶rgÃ¼t Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda belirtildiÄŸi gibi direnenlerin direncini kÄ±rmak iÃ§in telkinde bulunarak, direnen kamu gÃ¶revlilerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n emir ve talimatlarÄ± doÄŸrultusunda direncini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
Ä°ddianamede, emniyet amiri Ãœmit EyvazoÄŸlu hakkÄ±nda "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etmek", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" ve "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±ndan 3 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan da 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.
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