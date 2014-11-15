13:16, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde serbest geÃ§iÅŸ baÅŸlayacak



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UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde serbest geÃ§iÅŸ sistemini bu sene iÃ§inde hayata geÃ§ireceÄŸiz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan,Â Anadolu AjansÄ±Â (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk oldu. UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan,Â "1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼Â ihalesi icin 24 firma ÅŸartname aldÄ±. Neredeyse yarÄ± yarÄ±ya yabancÄ±, TÃ¼rk firmalar var, Ã‡inliler, Japonlar, Koreliler, Ä°talyanlar, gerek Ã¼lkemizde gerek yurt dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸ yapmÄ±ÅŸ Ã§ok bÃ¼yÃ¼k firmalar var. Åžartname satÄ±n alanlarÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼leriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz, daha da artabilir. YarÄ±n teklifleri alacaÄŸÄ±z." dedi. 15 TEMMUZ ÅžEHÄ°TLER KÃ–PRÃœSÃœ'NDE DE Â AYNI UYGULAMA BAÅžLAYACAK Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde serbest geÃ§iÅŸ sistemi bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan Arslan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde serbest geÃ§iÅŸ sistemini hayata geÃ§irdikten sonra insanlarÄ±n hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde de aynÄ± uygulamayÄ± bu sene iÃ§inde hayata geÃ§ireceÄŸiz." dedi.

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