13:24, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Erzincan'da kar ve tipi ulaÅŸÄ±mÄ± aksattÄ±





Erzincan-Sivas Karayolu'nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tipi ve buzlanma, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Erzincan - Sivas Karayolu'nda, olumsuz hava koÅŸullarÄ± ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§tÄ±. Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas Karayolu'ndaki 2 bin 160 rakÄ±mlÄ± Sakaltutan GeÃ§idi'nde Ã§ok sayÄ±da araÃ§ ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. BazÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, tipi sebebiyle ilerleyemediÄŸi iÃ§in aracÄ±nÄ± yol kenarÄ±na park etti. BazÄ± tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri de tipinin etkisini kaybetmesini akaryakÄ±t istasyonlarÄ±nda bekledi. SÃ¶z konusu karayolunun Erzincan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rev alan polis ve jandarma ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri zincirsiz yola Ã§Ä±kmamalarÄ± konusunda uyardÄ±. Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yolda ilerleyemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Ali Ekber, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÄ±ÅŸa hazÄ±rlÄ±ksÄ±z ÅŸekilde yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ekber, yolda ulaÅŸÄ±mÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak "Yollar kaygan ve karayollarÄ± ekiplerinin tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± daha sÄ±klÄ±kla yÃ¼rÃ¼tmesi gerekiyor." dedi. TÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Burak Yakar da 2,5 saattir Sakaltutan mevkisinde beklediÄŸini belirterek KarayollarÄ± ekiplerinin aralÄ±ksÄ±z ÅŸekilde yolda kar kÃ¼reme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Yakar, buna raÄŸmen yoluna devam edemediÄŸini, ekiplerin Ã¶zellikle yoldaki tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± daha sÄ±klÄ±kla yapmasÄ±nÄ± istediklerini kaydetti.

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