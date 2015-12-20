13:22, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Tuncay Ã–zkan'Ä±n "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, CHP Ä°zmir milletvekili Tuncay Ã–zkan'Ä±n, "sosyal medyadan hakaret" iddiasÄ±yla hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusu kapsamÄ±nda, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebinde bulunuldu.

OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olduÄŸu iddiasÄ±yla sosyal medyada fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±mlanan Ramazan Ä°ÅŸhan'Ä±n avukatÄ± Mustafa Serdar AkdoÄŸan, BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, sosyal medyada mÃ¼vekkilini saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olarak gÃ¶steren internet siteleri ve CHP Ä°zmir milletvekili Tuncay Ã–zkan hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda Tuncay Ã–zkan hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatan BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Kadir YÄ±lmaz, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, Ã–zkan'Ä±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

SoruÅŸturma fezlekesinde, OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili,Â Ã–zkan'Ä±n Facebook hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda,Â mÃ¼ÅŸteki Ramazan Ä°ÅŸhan'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±na yer verdiÄŸi ve "Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren hain terÃ¶ristâ€¦ Herkes paylaÅŸsÄ±n bu fotoÄŸraflarÄ±.'' yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ÅŸhan'Ä±n Zeytinburnu Åžehit BÃ¼lent ÃœstÃ¼n Polis Merkezi AmirliÄŸine ve Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne giderek ifade verdiÄŸi aktarÄ±lan fezlekede,Â avukatÄ±n dilekÃ§esinde mÃ¼ÅŸtekinin, vergi mÃ¼kellefi olduÄŸu ve hiÃ§bir ÅŸekilde teyit edilmemiÅŸ, kaynaÄŸÄ± belirlenmemiÅŸ bilgi paylaÅŸÄ±larak, 3-4 yÄ±l Ã¶ncesine ait pasaport kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±n kullanÄ±larak maÄŸdur edildiÄŸi ve fotoÄŸrafÄ±n yabancÄ± basÄ±nda da yer aldÄ±ÄŸÄ±, bu maÄŸduriyete sebep olan Ã–zkan hakkÄ±nda ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunun belirtildiÄŸi kaydedildi.

''Ä°FTÄ°RA'' SUÃ‡UNUN UNSURLARI OLUÅžMADI

Fezlekede, mÃ¼ÅŸteki Ä°ÅŸhan'Ä±n ÅŸikayet dilekÃ§esinde, iftira suÃ§undan da Ã–zkan ile ilgili ayrÄ±ca iÅŸlem yapÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi ifade edildi.

Ä°ftira suÃ§unun manevi unsurlarÄ±nÄ±n Ã¶n ÅŸartÄ±nÄ±n, failin fiili isnat ettiÄŸi kiÅŸinin masum olduÄŸunu bilmesi olduÄŸuna iÅŸaret edilen fezlekede,Â iftira suÃ§unun manevi unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±ndan bununla ilgili Ã–zkan hakkÄ±nda talepte bulunulmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Haberin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu, fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±lan kiÅŸinin bu olayla ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã–zkan'Ä±n uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan fezlekede, bunun Ã¼zerine Ã–zkan'Ä±n, ''Milliyet ve bir baÅŸka internet sitesinden kaynak gÃ¶stererek paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m fotoÄŸraflarÄ±n bir baÅŸka kiÅŸiye ait olduÄŸu Odatv tarafÄ±ndan belgelenmiÅŸ. Bu siteleri kaynak gÃ¶stererek sizleri yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Sizlerden ve Ramazan beyden Ã¶zÃ¼r dilerim.''Â ÅŸekilde paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu anlatÄ±ldÄ±.

Fezlekede ayrÄ±ca,Â mÃ¼ÅŸtekinin avukatÄ± tarafÄ±ndan dosyaya sunulan belgelerden, saldÄ±rÄ± haberinin dÄ±ÅŸ basÄ±nda da Ä°ÅŸhan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± kullanÄ±larak verildiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

TCK'daki hakaret suÃ§unun,Â bir kimsenin onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na saldÄ±rmayÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmesinde bulunulan fezlekede, ÅŸu ifadelere yer verildi:

''1 Ocak 2017 tarihinde yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina adlÄ± kulÃ¼pte meydana gelen, Ã¼lkemizi ve dÃ¼nyayÄ± derinden etkileyen ve 39 insanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan olay sonrasÄ±nda eylemi gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, mÃ¼ÅŸtekinin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±larak terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olarak gÃ¶sterilmesi ile mÃ¼ÅŸtekinin kiÅŸilik haklarÄ±na aÄŸÄ±r bir saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hususunda tereddÃ¼t yoktur. Åžikayet edilen, daha sonra yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± fark edip Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸse de bu durum suÃ§un oluÅŸmasÄ±na engel deÄŸildir.''Â

SuÃ§ tarihinde ve halen CHP Ä°zmir milletvekili olan Tuncay Ã–zkan'Ä±n, bu sÄ±fatÄ± nedeniyle AnayasanÄ±n 83. maddesi gereÄŸince yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸuna iÅŸaret edilen fezlekede, yÃ¼klenen ''hakaret'' suÃ§unu iÅŸlediÄŸi hususunda deliller bulunan Ã–zkan hakkÄ±nda, TBMM'den yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n aldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.