13:27, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Kanal Ä°stanbul Projesinde son aÅŸamaya gelindi





UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, "Kanal Ä°stanbul Projesinde son aÅŸamaya geldik" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, "Kanal Ä°stanbul Projesi'nde ÅŸehircilik anlamÄ±nda Ã¶zellikle orman, sulak alanlar, tarÄ±m alanlarÄ± ve etkileÅŸen alanlarÄ± da dikkate alarak 5 gÃ¼zergahla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± son aÅŸamaya getirdik" dedi. UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, "1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesi icin 24 firma ÅŸartname aldÄ±. Neredeyse yarÄ± yarÄ±ya yabancÄ±, TÃ¼rk firmalar var, Ã‡inliler, Japonlar, Koreliler, Ä°talyanlar, gerek Ã¼lkemizde gerek yurt dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸ yapmÄ±ÅŸ Ã§ok bÃ¼yÃ¼k firmalar var. Åžartname satÄ±n alanlarÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼leriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz, daha da artabilir. YarÄ±n teklifleri alacaÄŸÄ±z" dedi.

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