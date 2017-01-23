13:40, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

MÄ±sÄ±r'da "25 Ocak Devrimi" 6. yÄ±lÄ±nda

MÄ±sÄ±r'da otuz yÄ±llÄ±k HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek dÃ¶neminin sonunu getiren halk devriminin Ã¼zerinden 6 yÄ±l geÃ§erken, bu sÃ¼reÃ§te yaÅŸanan tÃ¼m aksaklÄ±klar ve askeri darbeye raÄŸmen baÅŸta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resinin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± olmak Ã¼zere devrimin birÃ§ok Ã¶nemli kazanÄ±mÄ± olduÄŸu belirtiliyor.

MÄ±sÄ±rlÄ± akademisyen ve aktivistler, altÄ± yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n sokaklara dÃ¶kÃ¼lerek demokratik rejimin kapÄ±sÄ±nÄ± aralayan MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±nÂ "25 Ocak Devrimi" ile neler elde ettiÄŸini deÄŸerlendirdi.

Uzmanlara gÃ¶re, 2013'te askeri darbenin gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve bu nedenleÂ ana hedefi olan Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve onurlu hayat ÅŸartlarÄ±na henÃ¼z tam anlamÄ±yla ulaÅŸÄ±lamasa da altÄ± yÄ±l Ã¶ncekiÂ devrim sÃ¼reci, Ã¼lke ve topluma Ã¶nemli kazanÄ±mlar saÄŸladÄ±.

Hilvan Ãœniversitesi'nden anayasa profesÃ¶rÃ¼ Cemal Cibril, 25 Ocak Devrimi sonrasÄ± elde edilen en bÃ¼yÃ¼k anayasal kazanÄ±mÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resinin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±Â olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Cibril, "Anayasal olarak cumhurbaÅŸkanÄ± gÃ¶revinin sÃ¼resiz olmasÄ± durumu ortadan kalktÄ±. Anayasa, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resini 4 yÄ±lla sÄ±nÄ±rlandÄ±rdÄ±. AynÄ± kiÅŸi en fazla iki dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilebiliyor." dedi.

MÄ±sÄ±r anayasasÄ±nda daha Ã¶nce bir kiÅŸinin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlayan dÃ¼zenleme yoktu. DevriminÂ ardÄ±ndan kabul edilen iki anayasada ise, "CumhurbaÅŸkanÄ± 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilir. GÃ¶rev sÃ¼resi selefinin gÃ¶revinin bitmesinden bir gÃ¼n sonra baÅŸlar. AynÄ± kiÅŸinin cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi iki dÃ¶nemi geÃ§emez." ibaresi yer aldÄ±.

OLAÄžANÃœSTÃœ HAL Ä°LANININ KISITLANMASI

Cibril, 30 yÄ±l boyunca Ã¼lkeyi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ile yÃ¶neten MÃ¼barek'in devrilmesini saÄŸlayan 25 Ocak Devrimi'nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ±Â ikinci bÃ¼yÃ¼k kazanÄ±mÄ±n ise "olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸ dÃ¶nemlere gÃ¶re Ã§ok daha sÄ±kÄ± kriterlere baÄŸlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±" olduÄŸunu belirtti.Â

MÄ±sÄ±r'da ilk olarak Haziran 1967'de Ä°srail ile girilen savaÅŸta alÄ±nan yenilginin ardÄ±ndan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Cemal AbdunnasÄ±r tarafÄ±ndan ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, halefi Enver Sedat dÃ¶neminde de devam etmiÅŸti.Â Sedat'Ä±n 1981'de uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna oturan HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek de Ã¼lkeyi otuz yÄ±l boyunca olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kanunlarÄ± ile yÃ¶netmiÅŸti.Â

DEVRÄ°MÄ°N EN BÃœYÃœK ARMAÄžANI "YENÄ° ANAYASA"

MÄ±sÄ±rlÄ± siyasi aktivist Mahmud Hamza ise devrimin Ã¼lkeye en bÃ¼yÃ¼k armaÄŸanÄ±nÄ±n yÃ¶netim ve sermaye ortaklÄ±ÄŸÄ±na son veren yeni anayasa olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.Â

Devrim Ã¶ncesinde 1971 AnayasasÄ± ile yÃ¶netilen MÄ±sÄ±r'da, 2005'te anayasada iki maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n halk oylamasÄ± ile deÄŸil parlamento tarafÄ±ndan seÃ§ileceÄŸi belirtilmiÅŸti. Siyasi gÃ¶zlemciler MÃ¼barek'in bu deÄŸiÅŸikliÄŸi kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Cemal'in cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± yorumunda bulunmuÅŸ, bu durum Ã¼lkede etkin bazÄ± kesimlerin de tepkisine neden olmuÅŸtu.

SÃ¶z konusu 1971 AnayasasÄ±, devrimin ardÄ±ndan yÃ¶netimi ele alan YÃ¼ksek Askeri Konsey tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ,Â 2012'de de yeni anayasa kabul edilmiÅŸti. MÄ±sÄ±r'Ä±n seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin askeri darbe ile devrilmesinden sonra ise bazÄ± deÄŸiÅŸikliklerle 2014 AnayasasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

ASGARÄ° ÃœCRETTE YAPILAN ARTIÅžLARÂ

Hamza, yeni anayasa dÄ±ÅŸÄ±ndaÂ devrimin Ã¼lkede Ã¶zellikle toplumda doÄŸrudan hissedilen bir diÄŸer olumlu etkisinin ise asgari Ã¼cretlerdeki deÄŸiÅŸiklikler olduÄŸunu ifade etti.Â

25 Ocak Devrimi'nden sonra kurulan ilk hÃ¼kÃ¼metin Maliye BakanÄ± Semir RÄ±dvan, 700 cÃ¼neyh olan asgari Ã¼crete 250 cÃ¼neyh zam yapmÄ±ÅŸ, 2013'teki HazÄ±m el-Biblavi hÃ¼kÃ¼meti dÃ¶neminde ise asgari Ã¼cret bin 200 cÃ¼neyhe Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â

HALKIN SÄ°YASETE KATILIMIÂ

Kahire Ãœniversitesi Siyaset Bilimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Mustafa Kamil de devrimin en Ã¶nemli baÅŸarÄ±larÄ±ndan birinin, MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n siyasete olan ilgisinin artmasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klamakta kazandÄ±ÄŸÄ± cesaret olduÄŸunu dile getirdi.Â

Devrimin ana hedefleri olan Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve onurlu hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n henÃ¼z tamam anlamÄ±yla saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Kamil, ancak halkÄ±n siyasete daha fazla ilgi gÃ¶stermesi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klamakta daha cesur davranmasÄ±nÄ± da devrime borÃ§lu olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

AynÄ± Ã¼niversiteden bir baÅŸka siyaset bilimci HazÄ±m HÃ¼snÃ¼ de devrimin insanlara deÄŸiÅŸim arzusu konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ifade etme cesareti kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

MISIR TOPLUMUNDA TAÅžLARIN YERÄ°NE OTURMASI

HazÄ±m,Â devrimin bir diÄŸer kazanÄ±mÄ±nÄ±n ise mevcut olumsuzluklara raÄŸmen toplumda taÅŸlarÄ±n yerine oturmasÄ±, saflarÄ±n netleÅŸmesi herkesin kendisi olarak fikirlerini sÃ¶yleyebilmesi olduÄŸunu savundu.

Bu olumlu sonucun siyasi toleransÄ± da beraberinde getirdiÄŸini kaydeden HazÄ±m, "BazÄ± bÃ¼yÃ¼k kurumlardaki bozulmalar da 25 Ocak Devrimi ile ortaya Ã§Ä±ktÄ±,Â ancak Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, adalet, sosyallik ve onur konusunda olumlu bir geliÅŸim olmadÄ±. FakatÂ bu tarihi birÂ sÃ¼reÃ§tir ve zaman alacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â

GÃ–STERÄ° HAKKI ELDE EDÄ°LDÄ°

Ahram Siyaset ve Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Amr HaÅŸim Rabi de 25 Ocak Devrimi ile halkÄ±n gÃ¶steri yapma ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini beyan etme hakkÄ± elde ettiÄŸine deÄŸindi.Â

Rabi, "GÃ¶steriler MÃ¼barek rejiminin belini kÄ±rdÄ±. Bu hak, otoriter bir rejimden alÄ±ndÄ±. Devrimden sonra gÃ¶steri hakkÄ± yasasÄ± Ã§Ä±ktÄ± ve kanuni bir hak oldu." diye konuÅŸtu.

MÄ±sÄ±r'da 25 Ocak 2011'de baÅŸlayan kitlesel gÃ¶steriler, halk devrimine dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ve 11 Åžubat'ta otuz yÄ±ldÄ±r iktidarÄ± elinde bulunduran HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±ylaÂ son bulmuÅŸtu.Â

Kaynak: AA