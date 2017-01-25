Ruslar ilk elektromanyetik silahÄ± test etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rus mÃ¼hendisler, elektromanyetik ateÅŸleme mekanizmasÄ± sayesinde her tÃ¼rlÃ¼ zÄ±rhÄ± delebilecek hÄ±za ulaÅŸabilen yeni bir silahÄ± baÅŸarÄ±yla test ettiklerini bildirdi.
BaÅŸkent Moskova yakÄ±nÄ±ndaki Shatura EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n yÃ¼ksek basÄ±nÃ§ araÅŸtÄ±rma birimi mÃ¼hendisleri, patlayÄ±cÄ± ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik gÃ¼Ã§ birikimiyle ateÅŸleme yapan yeni bir silahÄ±n testini tamamladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Yeni teknoloji silah, namlusunun iÃ§inde her iki tarafÄ±nda elektromanyetik gÃ¼Ã§ Ã¼reticileri olan bir kÄ±zakla ateÅŸleme yapÄ±yor.
Uzmanlar, test ettikleri silahtan Ã§Ä±kan merminin saniyede 3 kilometre hÄ±za ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, yayÄ±nladÄ±klarÄ± videoda silahtan ateÅŸlenen 15 gramlÄ±k plastik silindirin santimetrelerce kalÄ±nlÄ±ktaki alÃ¼minyum plakayÄ± deldiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Normalde konvansiyonel silahlarda mermi Ã§Ä±kÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±, merminin kalibresine, silahÄ±n namlu Ã§apÄ±na ve iÃ§indeki yiv setlerine baÄŸlÄ± olarak saniyede 330 metre ile bin 800 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.
Elektromanyetik silahÄ±n yÃ¼ksek enerji fiziÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yeni bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu ifade eden EnstitÃ¼ DirektÃ¶rÃ¼ Aleksey Åžurpov, "ArtÄ±k saniyede 4,5 kilometre hÄ±za ulaÅŸabilecek dÃ¼zenekler yapabileceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
AmerikalÄ±lar ise aynÄ± teknolojiyi daha bÃ¼yÃ¼k ebatlÄ± top tÃ¼revi silahlara uygulamak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 20 kilogramlÄ±k mermiler fÄ±rlatan elektromanyetik ateÅŸlemeli bir topun denizdeki ilk denemelerinin bu yÄ±l ve gelecek yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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PatlayÄ±cÄ± ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik gÃ¼Ã§ birikimiyle tetiklenen silah, saniyede 3 kilometre hÄ±zla mermi fÄ±rlatabiliyor
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