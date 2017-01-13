13:53, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Musul'da yeni gÃ¶Ã§ dalgasÄ± korkusu





Musul'un batÄ±sÄ±nda baÅŸlatÄ±lacak operasyonlar kapsamÄ±nda "250 bin kiÅŸinin" yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri terk etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'ta DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Musul'un batÄ±sÄ±nda baÅŸlatÄ±lacak operasyonlar kapsamÄ±nda "250 bin kiÅŸinin" yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri terk etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtildi. Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± CasÄ±m el-Caf, baÅŸkent BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Musul'un batÄ±sÄ±nda baÅŸlatÄ±lacak muhtemel askeri harekata iliÅŸkin konuÅŸtu. "Ãœlke genelinde, DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len askeri operasyonlar sebebiyle 1 milyon 600 bin kiÅŸi yerinden oldu" diyen IraklÄ± Bakan Caf, Musul'u geri alma operasyonu kapsamÄ±nda kentin doÄŸusunun ele geÃ§irildiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Musul'un doÄŸusunda yaklaÅŸÄ±k 150 bin kiÅŸi yerinden edilmiÅŸti. DEAÅž kontrolÃ¼nde bulunan ve yakÄ±nda harekat baÅŸlatÄ±lmasÄ± beklenen kentin batÄ±sÄ±nda ise 200 ila 250 bin kiÅŸi yerlerinden olacak." dedi. Kentin batÄ±sÄ±na yÃ¶nelik operasyonun baÅŸlama tarihine iliÅŸkin bilgi vermeyen Caf, muhtemel harekat sebebiyle yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri tek etmek zorunda kalacak sivillerin de doÄŸu kesimindeki Ã§adÄ±r kamplara yerleÅŸtirileceÄŸini belirtti. Musul'un doÄŸusundaki Ã§adÄ±r kamplarÄ±, sÃ¶z konusu sebeple boÅŸaltmak istediklerini dile getiren Caf, gÃ¼nlÃ¼k ortalama 3 bin kiÅŸinin evine geri dÃ¶nmesi yÃ¶nÃ¼nde plan yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

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