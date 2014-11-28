DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Motorinin litre fiyatÄ±nda,Â bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 7 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
AA'nÄ±n haberine gÃ¶re motorinin litre fiyatÄ± Ankara'da 4,74 liradan 4,67 liraya, Ä°stanbul'da 4,69 liradan 4,62 liraya, Ä°zmir'de 4,71 liradan 4,64 liraya gerileyecek.
DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶steriyor.
En son 13 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ benzinin litresine 15, motorine Â ise 13 kuruÅŸ zam gelmiÅŸti.Â
Hastanelerde tÄ±bbi atÄ±kla ilgili iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personele yetki belgesi zorunluluÄŸu getirildi
CHP'nin kullandÄ±ÄŸÄ± slogan dolayÄ±sÄ±yla parti otobÃ¼slerinin Ã¼zerinde bulunan "evet" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan Ã§Ä±kartmalar kaldÄ±rÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekiplerin 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlar ve bu operasyonlarda ele geÃ§irilen silah ile mÃ¼himmat bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±
HDP'li Baydemir ve YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Uzatmadan kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz. Anayasa mahkemesi de bu konudaki kararÄ±nÄ± verir. Muhalefet AYMâ€™ye gidebilir buna alÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z" dedi
Destici, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda 'evet' diyen, 'hayÄ±r' diyen vatandaÅŸa da saygÄ± duyulmasÄ± gerekir. Herkesin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne, fikrine, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine saygÄ± duyulmalÄ±." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyaret iÃ§in bulunduÄŸu Madagaskar'da 4 anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ±
Bu geceden geÃ§erli olmak Ã¼zere motorinde yedi kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, "Kanal Ä°stanbul Projesinde son aÅŸamaya geldik" dedi
Erzincan-Sivas Karayolu'nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tipi ve buzlanma, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
SavcÄ±lÄ±k Tuncay Ã–zkan'Ä±n, "sosyal medyadan hakaret" iddiasÄ±yla hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusu kapsamÄ±nda dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde serbest geÃ§iÅŸ sistemini bu sene iÃ§inde hayata geÃ§ireceÄŸiz" dedi
Batman'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda emrindeki polislere darbeci askerlere direnmemeleri telkininde bulunduÄŸu belirlenen eski emniyet amiri EyvazoÄŸlu hakkÄ±nda 3 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, "KYK Siber Beyin ArÄ±yor" konulu bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenlendi
Dolar/TL kademeli ÅŸekilde yÃ¼kselerek 3.82'yi aÅŸtÄ±ktan sonra saat 12.50 itibari ile 3,8174'den, avro/TL ise 4,1028 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor