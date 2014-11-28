14:02, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Motorinde yedi kuruÅŸ indirim





Bu geceden geÃ§erli olmak Ã¼zere motorinde yedi kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Motorinin litre fiyatÄ±nda,Â bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 7 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±. AA'nÄ±n haberine gÃ¶re motorinin litre fiyatÄ± Ankara'da 4,74 liradan 4,67 liraya, Ä°stanbul'da 4,69 liradan 4,62 liraya, Ä°zmir'de 4,71 liradan 4,64 liraya gerileyecek. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶steriyor. En son 13 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ benzinin litresine 15, motorine Â ise 13 kuruÅŸ zam gelmiÅŸti.Â

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