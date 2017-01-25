GÃ¼ncelleme: 14:04, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

BelÃ§ika'da yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä± operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BelÃ§ika Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gece saatlerinde BrÃ¼ksel'in Molenbeek, Schaerbeek, Anderlecht ve Laeken bÃ¶lgelerinde 8 ayrÄ± eve baskÄ±n dÃ¼zenledi. BaskÄ±nlarda silah ya da patlayÄ±cÄ± bulunamazken, 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SavcÄ±lÄ±k, soruÅŸturmanÄ±n BrÃ¼ksel veya Paris saldÄ±rÄ±larÄ±yla deÄŸil, Suriye'den dÃ¶nen yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larla ilgisinin bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

BrÃ¼ksel havalimanÄ± ile bir metro istasyonunu 22 Mart 2016'da hedef alan ve 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede terÃ¶r alarmÄ± seviyesi, en yÃ¼ksek ikinci dÃ¼zey olan 3'te tutuluyor. Polislerin yanÄ± sÄ±ra askerler sokaklarda ve Ã¶nemli binalarÄ±n Ã¶nlerinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±yor.

BelÃ§ika, DEAÅž'a katÄ±lÄ±mÄ±n en fazla olduÄŸu Avrupa Ã¼lkelerden biri. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Jan Jambon'un 26 Nisan 2016'da Avrupa Parlamentosunda (AP) yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya gÃ¶re, Irak ve Suriye'ye savaÅŸmaya giden, orada Ã¶len ya da gitme planlarÄ± yapan 611 BelÃ§ika vatandaÅŸÄ± bulunuyor.

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 13 KasÄ±m 2015'te dÃ¼zenlenen ve 130 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n faillerinin BrÃ¼ksel'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti. Olay sonrasÄ± BrÃ¼ksel'e dÃ¶nen saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± Salah Abdeslam aylar sonra yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi BrÃ¼ksel saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ±, Ã§ok sayÄ±da terÃ¶r operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.