BelÃ§ika'da yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä± operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BelÃ§ika Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gece saatlerinde BrÃ¼ksel'in Molenbeek, Schaerbeek, Anderlecht ve Laeken bÃ¶lgelerinde 8 ayrÄ± eve baskÄ±n dÃ¼zenledi. BaskÄ±nlarda silah ya da patlayÄ±cÄ± bulunamazken, 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
SavcÄ±lÄ±k, soruÅŸturmanÄ±n BrÃ¼ksel veya Paris saldÄ±rÄ±larÄ±yla deÄŸil, Suriye'den dÃ¶nen yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larla ilgisinin bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
BrÃ¼ksel havalimanÄ± ile bir metro istasyonunu 22 Mart 2016'da hedef alan ve 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede terÃ¶r alarmÄ± seviyesi, en yÃ¼ksek ikinci dÃ¼zey olan 3'te tutuluyor. Polislerin yanÄ± sÄ±ra askerler sokaklarda ve Ã¶nemli binalarÄ±n Ã¶nlerinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±yor.
BelÃ§ika, DEAÅž'a katÄ±lÄ±mÄ±n en fazla olduÄŸu Avrupa Ã¼lkelerden biri. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Jan Jambon'un 26 Nisan 2016'da Avrupa Parlamentosunda (AP) yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya gÃ¶re, Irak ve Suriye'ye savaÅŸmaya giden, orada Ã¶len ya da gitme planlarÄ± yapan 611 BelÃ§ika vatandaÅŸÄ± bulunuyor.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 13 KasÄ±m 2015'te dÃ¼zenlenen ve 130 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n faillerinin BrÃ¼ksel'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti. Olay sonrasÄ± BrÃ¼ksel'e dÃ¶nen saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± Salah Abdeslam aylar sonra yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi BrÃ¼ksel saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ±, Ã§ok sayÄ±da terÃ¶r operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "TÃ¼m Ã¼yelere, yÃ¼zde 2 harcama hedefine uymalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" dedi
Avustralya'da Avustralya GÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanan iki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± afiÅŸi panosuna koyan Canberra Tiyatro Merkezi bombalanmakla tehdit edildi
Fransa Ä°slam VakfÄ±nÄ±n kuruluÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir yandan da MÃ¼slÃ¼manlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor imajÄ± verilirken, diÄŸer taraftan onlarÄ±n haberi olmaksÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sadece kendi istedikleri istikamette sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.
Rusya'nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aradÄ±ÄŸÄ± GÃ¼rcÃ¼ subay Giorgi Tsertsvadze'nin Ukrayna'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± GÃ¼rcistan'da iktidar ile muhalefeti karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi
BrÃ¼ksel'de 8 eve yapÄ±lan baskÄ±nlarda 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Musul'un batÄ±sÄ±nda baÅŸlatÄ±lacak operasyonlar kapsamÄ±nda "250 bin kiÅŸinin" yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri terk etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtildi
PatlayÄ±cÄ± ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik gÃ¼Ã§ birikimiyle tetiklenen silah, saniyede 3 kilometre hÄ±zla mermi fÄ±rlatabiliyor
AltÄ± yÄ±l Ã¶nce sokaklara dÃ¶kÃ¼lerek MÃ¼barek'i indiren MÄ±sÄ±r halkÄ±, 2013'teki askeri darbeyle sekteye uÄŸrasa da devrim sÃ¼recinde Ã¶nemli kazanÄ±mlar elde etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€œKosovaâ€™ya kapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±k. KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilerin burada eÄŸitimlerini tamamladÄ±ktan sonra Kosovaâ€™ya dÃ¶nmeleri ve Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamalarÄ± gerekir.â€œ dedi
Ã‡in, Washington yÃ¶netiminin "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde ABD Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n korunacaÄŸÄ± ve uluslararasÄ± sularÄ±n savunulacaÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Almanya'da bu yÄ±l yapÄ±lacak genel seÃ§imlerde BaÅŸbakan Merkel'in karÅŸÄ±sÄ±na Sosyal Demokrat politikacÄ± Martin Schulz Ã§Ä±kacak.
New Jersey YÃ¼ksek Mahkemesi, ilaÃ§ firmasÄ±na verilen 25 milyon dolarlÄ±k maddi tazminat cezasÄ±nÄ± iptal eden istinaf mahkemesi kararÄ±nÄ± iade etti
MÄ±sÄ±r, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin de kaldÄ±ÄŸÄ± otelin Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Sergey Lavrov, 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KÄ±rgÄ±zistan'da kamuya aÃ§Ä±k yerlerde Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k vermek, kÃ¼fÃ¼r etmek, alkollÃ¼ iÃ§ecekler tÃ¼ketmek yasaklandÄ±