14:17, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ile Madagaskar arasÄ±nda 4 anlaÅŸma imzalandÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyaret iÃ§in bulunduÄŸu Madagaskar'da 4 anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyaret iÃ§in bulunduÄŸu Madagaskar ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda farklÄ± alanlarda 4 anlaÅŸma imzalandÄ±. DoÄŸu Afrika turunun son duraÄŸÄ± olan Madagaskar'daki temaslarÄ±na baÅŸlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Madagaskar CumhurbaÅŸkanÄ± Hery Rajaonarimampianina'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda anlaÅŸma imza tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtirildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Rajaonarimampianina huzurunda diplomasi, ekonomi ve yardÄ±m alanlarÄ±ndaki anlaÅŸmalara imza atÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Madagaskar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda "Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Ä°stiÅŸareler YapÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±" ile "Diplomasi EÄŸitimi, Bilgi ve Belge DeÄŸiÅŸimine Ä°liÅŸkin Ä°ÅŸbirliÄŸi Mutabakat ZaptÄ±"na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu imza attÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda "Nakdi YardÄ±m Uygulama ProtokolÃ¼"nÃ¼ Ekonomi BakanÄ± Nihat ZeybekÃ§i imzaladÄ±. TÃ¼rkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile MalgaÅŸ Radyo ve Televizyon Kurumu arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ne TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åženol GÃ¶ka imza koydu.

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