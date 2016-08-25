14:27, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Destici: Her gÃ¶rÃ¼ÅŸe saygÄ± duyulmalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± beklenen referanduma iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'de bir referandum sÃ¼reci gerÃ§ekleÅŸecekse bu, demokratik bir ÅŸÃ¶len ve bayram havasÄ±nda yaÅŸanmalÄ±." dedi.

Destici, parti genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¼ndemdeki konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak referandumun demokratik bir ÅŸÃ¶len havasÄ±nda geÃ§mesi iÃ§in farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve fikirlere saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸini belirten Destici, halkÄ± kamplaÅŸtÄ±rmadan sÃ¼recin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesini istedi.

"HERKESÄ°N GÃ–RÃœÅžÃœNE SAYGI DUYULMALI"

Referanduma gidilen sÃ¼reÃ§te toplumun tÃ¼m kesimlerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Destici, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda 'evet' diyen, 'hayÄ±r' diyen vatandaÅŸa da saygÄ± duyulmasÄ± gerekir. Bu demokratik bir sÃ¼reÃ§tir. Herkesin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne, fikrine, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine saygÄ± duymak lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 'evet' diyenler de TÃ¼rkiye'yi daha ileri bir noktaya taÅŸÄ±mak iÃ§in evet dediklerine inanÄ±yor, 'hayÄ±r' diyenler de daha demokratik bir TÃ¼rkiye iÃ§in hayÄ±r dediklerine inanÄ±yor. Her iki kesimin de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne saygÄ± duymak lazÄ±m. TÃ¼rkiye'de bir referandum sÃ¼reci gerÃ§ekleÅŸecekse bu, demokratik bir ÅŸÃ¶len ve bayram havasÄ±nda yaÅŸanmalÄ±. Gerilimden, kamplaÅŸmadan ve ayrÄ±ÅŸmalardan uzak durulmasÄ± lazÄ±m. EÄŸer birileri TÃ¼rkiye'yi karÄ±ÅŸtÄ±rmak istiyorsa, TÃ¼rkiye'yi Suriye gibi bir kaosa ortamÄ±na sÃ¼rÃ¼klemek isteyenlerin ekmeÄŸine yaÄŸ Ã§alÄ±nmÄ±ÅŸ olur." Â