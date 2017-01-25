GÃ¼ncelleme: 23:12, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Avrupa'nÄ±n Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in her zaman bir bahanesi var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slamofobi konusunda araÅŸtÄ±rmalar yapan akademisyenler, Avrupa'daki Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, "siyasi nedenlere baÄŸlÄ± olarak yÃ¼kseldiÄŸi" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Sovyetler BirliÄŸinin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼, ABD ve BatÄ±'yÄ± yeni bir "korku imparatorluÄŸu" kurmaya itti. Bu sÃ¼reÃ§te dÃ¼nyada, adÄ± "barÄ±ÅŸ" olmasÄ±na raÄŸmen Ä°slam, "korku dini" haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

ABD'de 11 EylÃ¼l 2001'de DÃ¼nya Ticaret Merkezi'ne gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 11 Mart 2004'te Madrid, 21 Temmuz 2005'te Londra'daki saldÄ±rÄ±larla "uluslararasÄ± terÃ¶rizmle mÃ¼cadele" adÄ± altÄ±nda Ä°slam ve MÃ¼slÃ¼manlar hedefe konuldu. SaldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi belirtilen El Kaide ile Ã¶zdeÅŸleÅŸtirilmek istenen Ä°slam, BatÄ±'nÄ±n ve ABD'nin iÅŸgallerini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in propaganda aracÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

ABD ve Avrupa'da baÅŸlayan "Ä°slam korkusu" mÃ¼lteci sorunu ile abartÄ±larak daha geniÅŸ kitlelere yayÄ±ldÄ±. Ã–zellikle BatÄ±lÄ± medya organlarÄ± ve siyasetÃ§ilerin algÄ± operasyonlarÄ±yla, OrtadoÄŸu ya da Afrika Ã¼lkesinden gelen herkes "potansiyel terÃ¶rist" ilan edildi. Bu algÄ± operasyonlarÄ±yla Avrupa'daki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fus olduÄŸundan fazla gÃ¶sterilerek, "MÃ¼slÃ¼manlar Avrupa'yÄ± istila ediyor" korkusu oluÅŸturuluyor.

KAHVE VE KEBAPLA BATI KÃœLTÃœRÃœNÃœN Ä°ÅžGAL EDÄ°LDÄ°ÄžÄ° Ä°DDÄ°ASI

Ä°slamofobi konusunda araÅŸtÄ±rmalar yapan akademisyenler, Avrupa'daki Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "siyasi nedenlere baÄŸlÄ± olarak yÃ¼kseldiÄŸi" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Ali Ã‡aksu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Avrupa'nÄ±n "diÄŸeri, baÅŸkasÄ±" gibi dÃ¼ÅŸmanlar Ã¼reterek kendini tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu tanÄ±mlama iÃ§inde Ä°slam'Ä±n her zaman "negatif bir unsur" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Avrupa'nÄ±n kendisini Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡aksu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ya da buna ihtiyaÃ§ duyuyor. DoÄŸu Avrupa'dakiler, 'Biz Avrupa'yÄ± Ä°slam'a karÅŸÄ± koruduk' diyorlar. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, kahve Ä°ngiltere'ye girdiÄŸinde bunu bir 'iÅŸgal' ve 'Ä°slamlaÅŸtÄ±rma' olarak gÃ¶rmÃ¼ÅŸlerdi. Bu tamamen siyasi ve kÃ¼ltÃ¼rel bir tavÄ±r. DÃ¼n kahveye karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar, bugÃ¼n 'Kebap ve lahmacun kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ iÅŸgal ediyor' diyor. Avrupa, Ä°slam'a karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak iÃ§in her zaman bir bahane buluyor."

Ã‡aksu, Ä°slamofobinin dini bir temele dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha Ã§ok siyasi olduÄŸunu vurguladÄ±.

Dini boyutun hedefe MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n konulmasÄ±yla ilgili olduÄŸunu belirten Ã‡aksu, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ hoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼z ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yaptÄ±klarÄ± insanlar sonuÃ§ta MÃ¼slÃ¼manlar. Avrupa tarihinde bir Ä°slam'a karÅŸÄ±tlÄ±k var ama bu hep siyasi. Tarihe baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, TÃ¼rkler Avrupa'yÄ± iÅŸgal edecekler korkusu hep vardÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir Viyana Ã¶rneÄŸi var." diye konuÅŸtu.

"Ä°SLAMAFOBÄ°, DOÄžU BLOKU YIKILDIKTAN SONRA DAHA DA ARTTI"

DoÃ§. Dr. Ã‡aksu, islamofobinin Sovyetler BirliÄŸi ve DoÄŸu Blokunun yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan sonra daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Avrupa'nÄ±n tarihi boyunca kendini beslemek iÃ§in hep bir dÃ¼ÅŸmana ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

BatÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bu algÄ± operasyonunu basÄ±n Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Ã‡aksu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BatÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bu Ã¶n yargÄ±larÄ±na ve islamofobik tavÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± mutlak bir ÅŸekilde medyayÄ± iyi kullanmasÄ± gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ BatÄ± bu korkuyu medya yoluyla empoze ediyor. Tabii diÄŸer taraftan BatÄ±lÄ± siyasetÃ§iler var. Onlar da bu algÄ±yÄ± kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor ve korku, nefrete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor. Mesela, TÃ¼rkiye'nin AB'ye girmesi neden bu kadar Ã§ok Fransa'yÄ± ilgilendiriyor. TÃ¼m seÃ§im kampanyasÄ± boyunca Sarkozy, 'TÃ¼rkiye'yi Avrupa'ya sokmayacaÄŸÄ±z, izin vermeyeceÄŸiz' argÃ¼manÄ±nÄ± kullandÄ±. Bunu yaparken FransÄ±z halkÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye ve dolayÄ±sÄ±yla Ä°slam'a karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±."

Sadece Avrupa'da siyasiler ve medyanÄ±n deÄŸil, bÃ¼yÃ¼k sermaye ÅŸirketlerinin de bu nefret Ã¼zerinden rant saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã‡aksu, "Åžunu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebiliriz ki siyasiler medya ve bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketler islamofobiyi kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor. Bunu da daha Ã§ok rekabet ve pazar kaybetmemek iÃ§in yapÄ±yorlar." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡aksu, Avrupa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumunun kritik bir sÃ¼reÃ§te olduÄŸunu, yÃ¼kselen Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n ve bozulan Avrupa ekonomisinin gÃ¶Ã§men rotasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebileceÄŸini ileri sÃ¼rerek, "BirÃ§ok MÃ¼slÃ¼man, Ã¼lkelerine geri dÃ¶nÃ¼yor ya da dÃ¶nmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ã–zellikle Avrupa'da ekonominin gittikÃ§e kÃ¶tÃ¼leÅŸmesi de insanlarÄ±n dÃ¶nmesinde bÃ¼yÃ¼k bir faktÃ¶r olacak. Avrupa ekonomik anlamda bitti gibi bir ÅŸey. Ekonomi artÄ±k Asya-Pasifik'te yÃ¼kseliyor. Belki insanlar artÄ±k Avrupa'ya deÄŸil de GÃ¼neydoÄŸu Asya, Ã‡in ve Japonya'ya gidecekler." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

"HEDEFTE SADECE MÃœSLÃœMANLAR VAR"

BelÃ§ika Liege Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Dr. Abdeslam Marfouk da Avrupa'daki Ä°slam korkusunun Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve Ã§eÅŸitliliÄŸe tahammÃ¼lsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼n sonucu ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¶Ã§men krizi ile baÅŸlayan 'yabancÄ±, Ã¶teki' korkusunun, Avrupa'da sadece MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Marfouk, "Zenofobi yani yabancÄ± korkusu, nefreti AvrupalÄ±larÄ±n, kendinden farklÄ± olan ya da farklÄ± bir Ã¼lkeden gelen insanlardan korkmasÄ±na ve nefret etmesine yol aÃ§tÄ±. Maalesef bu korkunun ve nefretin hedefinde sadece MÃ¼slÃ¼manlar var." dedi.

Marfouk, islamofobinin belli siyasi kaygÄ±larla toplumlara dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu korkuyla toplumlarÄ±n birlikte yaÅŸama ve Ã§eÅŸitlilik direncinin yÄ±kÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

BatÄ± medyasÄ±nÄ±n, islamofobi korkusunu yaymak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Marfouk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AslÄ±nda ÅŸunu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebiliriz. Avrupa toplumunun artÄ±k Ã§eÅŸitliliÄŸe karÅŸÄ± tahammÃ¼lÃ¼ yok ve Avrupa'nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, Ä°slam korkusu veya gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, politikacÄ±larÄ±n seÃ§imleri kazanmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± bir malzemeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. AvrupalÄ± birÃ§ok siyasetÃ§i, Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± popÃ¼ler propaganda aracÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼.

BildiÄŸiniz gibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± HollandalÄ± siyasetÃ§i Geert Wilders, en bÃ¼yÃ¼k seÃ§im propagandasÄ±nÄ± Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine kuruyor. Bu adamÄ±n Ã¼lkede seÃ§imleri kazanma ihtimali hala var. BÃ¶yle bir durumda Hollanda'da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumu Ã§ok vahim olabilir. Sadece Wilders deÄŸil, Avrupa'da ÅŸu anda birÃ§ok politikacÄ± Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± retoriÄŸini kullanÄ±yor. Ama tÃ¼m bu Ã§abalara raÄŸmen, bir kÄ±sÄ±m AvrupalÄ± halklar bu sÃ¶ylemlerin birer seÃ§im malzemesi olduÄŸunu gayet iyi biliyor."

Marfouk, Avrupa'da yÃ¼kselen Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele konusunda MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerin baÅŸkanlarÄ±na ve medyasÄ±na Ã§ok iÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Marfouk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ BatÄ±lÄ± birÃ§ok insan, Ä°slam hakkÄ±nda doÄŸru dÃ¼rÃ¼st bir bilgiye sahip deÄŸil. Sahip olduklarÄ± bilgiler ise tamamen yanlÄ±ÅŸ bilgilendirme sonucu edinilmiÅŸ. Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen uluslararasÄ± islamofobi konferanslarÄ± gibi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Avrupa'ya da taÅŸÄ±mak oralarda da dÃ¼zenlemek zorundayÄ±z. Madem BatÄ± medyasÄ± ve politikacÄ±larÄ± islamofobiyi bir propaganda malzemesi olarak kullanÄ±yor, biz MÃ¼slÃ¼manlar da onlara aynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vermeliyiz. MedyayÄ± etkin ÅŸekilde kullanmalÄ±yÄ±z. Bu noktada sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na da Ã§ok fazla iÅŸ dÃ¼ÅŸmektedir."