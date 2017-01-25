GÃ¼ncelleme: 01:11, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Gizemini koruyan 'Zincirli kaya' bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilecik'e gelen yerli ve yabancÄ± turistlerden ilgi gÃ¶ren "Zincirli Kaya", hakkÄ±ndaki rivayetlerle yÄ±llardÄ±r gizemini koruyor.

Yunan iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n zorunlu olarak terk ettiÄŸi ve "eski Bilecik" olarak bilinen Ä°stiklal Mahallesi'ndeki kayalÄ±k, depremden etkilenmesi nedeniyle zincirle baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, vatan hainliÄŸiyle suÃ§lananlarÄ±n idam edildiÄŸi ya da kervan yolunu kullananlarÄ± rahatlatmasÄ± amacÄ±yla zincirlendiÄŸi gibi rivayetlerle anÄ±lÄ±yor.

Kent tarihi Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmalarÄ± bulunan Åžeyh Edebali Ãœniversitesi Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Taner Bilgin, "Zincirli Kaya" konusunda ellerine ulaÅŸan herhangi bir belge ya da arÅŸiv bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡EÅžÄ°TLÄ° RÄ°VAYETLER VAR

SÃ¶z konusu kayanÄ±n zincirlenmesiyle ilgili bazÄ± rivayetler bulunduÄŸunu dile getiren Bilgin, bunlardan birisinin, yÄ±llar Ã¶nce bÃ¶lgede meydana gelen bir depremden etkilenmesi sonucu zincirle baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik olduÄŸunu aktardÄ±.

Bir dÃ¶nem "idam sehpasÄ±" olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±yla ilgili rivayetlerin de bulunduÄŸunu vurgulayan Taner Bilgin, belirli dÃ¶nemlerde zincirleri yenilenen kayanÄ±n halen gizemini koruduÄŸunu dile getirdi.

Bilecik Belediye BaÅŸkanÄ± Selim YaÄŸcÄ± ise kentin tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerlerini Ã¶n plana Ã§Ä±kararak, turizmde adÄ±nÄ± duyurmayÄ± hedeflediklerini belirtti.

YaÄŸcÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžehrimizin tanÄ±tÄ±m ve turizminde Ã§ok Ã¶nemli bir deÄŸere sahip olan Åžeyh Edebali TÃ¼rbesi alanÄ±nda bulunan baÅŸta Zincirli Kaya, Edebali Eski YerleÅŸim AlanÄ±, Tarihi Bilecik Kalesi, Tarihi Bilecik AÅŸevi gibi yapÄ±lar ilimizin turizmdeki temel deÄŸerlerindendir. SÃ¶z konusu turistik deÄŸerlerden olan Zincirli Kaya alanÄ±n giriÅŸindeki yol boyunda olup, Åžeyh Edebali TÃ¼rbesi'ni ziyaret eden misafirlerini bÃ¼tÃ¼n haÅŸmetiyle karÅŸÄ±lamaktadÄ±r. Ä°nsanlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde Bilecik hatÄ±rasÄ± olarak fotoÄŸraf Ã§ektirdiÄŸi Zincirli Kaya, ÅŸehrimizin tanÄ±tÄ±m ve turizmine bÃ¼yÃ¼k katkÄ±lar saÄŸlamaktadÄ±r."

"HA YIKILDI, HA YIKILACAK"

1989-1994 yÄ±llarÄ±nda Bilecik Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan AkÄ±n Olcay da zincirin kayaya 1970 yÄ±llarda takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini belirterek, "Zincirin kaya Ã¼zerinde olmasÄ±nÄ±n bir fonksiyonu yok. Kaya oradan kopsa bile zincir onu tutamaz zaten. Zincir, kaya Ã¼zerine sembolik olarak takÄ±lmÄ±ÅŸ. KayanÄ±n ismine denk gelecek ÅŸekilde zincir konulmuÅŸ. HakkÄ±nda Ã§ok Ã§eÅŸitli rivayetler vardÄ±." dedi.

1973-1980 yÄ±llarÄ±nda Bilecik Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulunan Ä°smail Atak ise Zincirli Kaya'nÄ±n, eski Bilecik yerleÅŸim yerinde, kervan yolu Ã¼zerinde olduÄŸunu anlatarak, insanlarÄ±n psikolojik olarak ''ha yÄ±kÄ±ldÄ±, ha yÄ±kÄ±lacak'' diye endiÅŸe duyduÄŸu iÃ§in kayaya zincir takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Kendi dÃ¶neminde nostaljik bir zincir taktÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Atak, "Yoksa orijinali OsmanlÄ± dÃ¶neminde takÄ±lan bir zincir o. O zamanlar insanlarÄ±n asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi bir ÅŸey yoktu, daha sonra insanlarÄ±n uydurmasÄ±. Tamamen kervanlarÄ±n gÃ¼venli bir ÅŸekilde yollarÄ±na gitmeleri amacÄ±yla takÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°nsanlarÄ± rahatlatmak amacÄ±yla takÄ±lmÄ±ÅŸ bir zincir. 'Zincirli Kaya' OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalma. Biz sadece eski anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±sÄ±n diye sembolik bir zincir takmÄ±ÅŸtÄ±k." diye konuÅŸtu.

Bilecik'in "eski yerleÅŸim" olarak bilinen Emirler Mahallesi'nde doÄŸan ve bÃ¼yÃ¼yen 65 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet DardaÄŸ da dedelerinden duyduklarÄ±na gÃ¶re, kayanÄ±n OsmanlÄ±'dan kalma olduÄŸunu belirterek, o dÃ¶nemlerde idamlarÄ±n bu yerde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Ä°dam sehpasÄ±" olarak kullanÄ±lan Zincirli Kaya'nÄ±n kente gelen turistlerden ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten DardaÄŸ, kaya hakkÄ±nda birÃ§ok ÅŸey anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°stiklal Mahallesi sakinlerinden yaÅŸayan Ã–mer Ersin (67) ise zincirli kayanÄ±n OsmanlÄ± dÃ¶neminde infazlarÄ±n burada yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan esas isminin "sicilli kaya" olarak bÃ¼yÃ¼klerinden duyduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

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