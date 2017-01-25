GÃ¼ncelleme: 03:14, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

3 asÄ±rlÄ±k 'Ferfene' geleneÄŸi Bolu'da yaÅŸatÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bolu'da kÃ¶ylerde yaÅŸatÄ±lan 300 yÄ±llÄ±k "Ferfene" geleneÄŸi sayesinde vatandaÅŸlar uzun kÄ±ÅŸ gecelerinde eÄŸlenirken genÃ§ nesiller arasÄ±ndaki baÄŸlar da gÃ¼Ã§lendiriliyor.

Bolu ve Ã§evre illerde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len "Ferfene" gecelerinde, yÃ¶renin erkekleri kÃ¶y konaÄŸÄ±nda veya belirlenen bir evde bir araya geliyor. Ã–zellikle uzun kÄ±ÅŸ gecelerinin eÄŸlencesi olarak bilinen "Ferfene"de, Ã¶nce hindili ve pilavlÄ± geleneksel yer sofrasÄ± kuruluyor.

Yemek yendikten sonra her yaÅŸ grubundan katÄ±lÄ±mcÄ±lar, geÃ§ saatlere kadar bazen gÃ¼ldÃ¼ren bazen "can yakan" oyunlar oynayarak vakit geÃ§iriyor.

ArÄ±, yÃ¼zÃ¼k bulma, mest tamiri ve tekerleme oyunlarÄ±nda kaybedenleri ise tebessÃ¼m ettiren cezalar bekliyor.

Bolu'nun Gerede ilÃ§esine baÄŸlÄ± Kazanlar kÃ¶yÃ¼ konaÄŸÄ±nda bir araya gelenler de bu geleneÄŸi sÃ¼rdÃ¼rmenin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor.

"TEKNOLOJÄ°K CÄ°HAZLAR OLMADAN DA EÄžLENEBÄ°LMEK MÃœMKÃœN"

Kazanlar kÃ¶yÃ¼ sakinlerinden Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi TÃ¼rk Dili OkutmanÄ± Hamdi BirgÃ¶ren, kÃ¶ylerinde "Ferfene"nin yaklaÅŸÄ±k 300 yÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸe sahip olduÄŸunu anlattÄ±.

Ferfenenin, elektriÄŸin, televizyonun ve bugÃ¼nÃ¼n birÃ§ok teknolojik aletinin olmadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda, uzun kÄ±ÅŸ gecelerinde eÄŸlence amaÃ§lÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini vurgulayan BirgÃ¶ren, farklÄ± yerlerde yaÅŸayan kÃ¶ylÃ¼lerin birbirini tanÄ±ma, kaynaÅŸma amacÄ±yla bu geleneÄŸi yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

BirgÃ¶ren, "AtalarÄ±mÄ±zdan devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 300 yÄ±llÄ±k geleneÄŸi yaÅŸatmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra genÃ§ nesiller arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendirmeyi, paylaÅŸmayÄ± ve teknolojik cihazlar olmadan da eÄŸlenebilmenin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu genÃ§lere anlatÄ±yoruz." diye konuÅŸtuâ€‹.

Â