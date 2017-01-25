14:44, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Rusya'nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aradÄ±ÄŸÄ± GÃ¼rcÃ¼ subay yakalandÄ±





Rusya'nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aradÄ±ÄŸÄ± GÃ¼rcÃ¼ subay Giorgi Tsertsvadze'nin Ukrayna'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± GÃ¼rcistan'da iktidar ile muhalefeti karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aradÄ±ÄŸÄ± GÃ¼rcÃ¼ subay Giorgi Tsertsvadze Ukrayna'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¼rcistan'Ä±n Rustavi 2 televizyonu, Rusya'nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aradÄ±ÄŸÄ± GÃ¼rcÃ¼ subay Giorgi Tsertsvadze'nin 15 Ocak'ta Kiev UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda UkraynalÄ± gÃ¼venlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyurdu. Haberde, Rusya'nÄ±n, Tsertsvadze'yi 2003 yÄ±lÄ±nda Rusya'da iÅŸlenen bir cinayetle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aradÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Tsertsvadze'nin Ukrayna'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haberi, GÃ¼rcistan'da iktidar ile muhalefeti karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi. Muhalif GÃ¼rcÃ¼ liderler, Rusya'nÄ±n hakkÄ±nda ÅŸahsi bilgiye sahip olmadan GÃ¼rcÃ¼ subayÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle arayamayacaÄŸÄ±nÄ± savunarak hÃ¼kÃ¼meti, Rusya ile iÅŸ birliÄŸi yapmakla suÃ§ladÄ±. Ukrayna'nÄ±n Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplanan muhalifler, 2008 yÄ±lÄ±nda GÃ¼ney Osetya SavaÅŸÄ±'nda gÃ¶rev alan, son dÃ¶nemde Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda Rusya'nÄ±n desteklediÄŸi ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara karÅŸÄ± savaÅŸan UkraynalÄ± askerlere eÄŸitim veren Tsertsvadze'nin kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranmasÄ±nÄ±n, Rusya'nÄ±n intikam peÅŸinde olduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. GÃ¼rcistan'da ana muhalefet partisi BirleÅŸik Ulusal Hareketinin giriÅŸimiyle Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde de protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi. GÃ¶stericiler, GÃ¼rcÃ¼ subay Tsertsvadze hakkÄ±ndaki Ã¶zel bilgilerin, Rusya'nÄ±n eline nasÄ±l geÃ§tiÄŸinin ÅŸÃ¼phe uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, GÃ¼rcÃ¼ yetkililerin konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. Tiflis hÃ¼kÃ¼metini Rusya ile gizlice iÅŸ birliÄŸi yapmakla suÃ§layan protestocular, Tsertsvadze'nin suÃ§suz olduÄŸunu savunuyor. GÃ¼rcistan hÃ¼kÃ¼meti ise muhalefetin iddialarÄ±nÄ± yalanlayarak Tsertsvadze'nin Rusya'ya iade edilmemesi iÃ§in Ukrayna yÃ¶netimiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve iÅŸ birliÄŸi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. HÃ¼kÃ¼met, muhalefeti Tsertsvadze'nin Ukrayna'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± siyasi amaÃ§lar iÃ§in kullanmakla suÃ§ladÄ±. - Tsertsvadze'nin yarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± bekleniyor Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda Rusya'nÄ±n desteklediÄŸi ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara karÅŸÄ±, Ukrayna ordusuna baÄŸlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalara giren GÃ¼rcÃ¼ savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu GÃ¼rcÃ¼ Lejyonu'nun KomutanÄ± Mamuka MamulaÅŸvili, Tsertsvadze'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ilgili olarak Ukrayna BaÅŸsavcÄ±sÄ± Yuriy Lutsenko ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. MamulaÅŸvili, Lutsenko'nun Tsertsvadze'nin, Ukrayna'da ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara karÅŸÄ± savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlayan belgenin hazÄ±rlanmasÄ± durumunda serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini belirterek belgenin bugÃ¼n Ukrayna BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderileceÄŸini, GÃ¼rcÃ¼ subayÄ±n yarÄ±n yapÄ±lacak duruÅŸmada serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade etti.

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