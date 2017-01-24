14:46, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan'dan referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Madagaskar CumhurbaÅŸkanÄ± Hery Rajaonarimampianina ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanun ile ilgili olarak, "Muhalefet, Anayasa Mahkemesine baÅŸvurabilir. Bu konuda herhangi bir Ã¶nleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkÄ±mÄ±z yok ama bunlara da alÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z. Anayasa Mahkemesine Ã§ok sÄ±k gitmeye alÄ±ÅŸÄ±k anlayÄ±ÅŸ da var Ã¼lkemizde. Temenni ederim ki bir an Ã¶nce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararÄ±nÄ± verir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ milletimiz ÅŸu anda yoÄŸun bir ÅŸekilde heyecanla artÄ±k bu konuda atacaklarÄ± adÄ±mÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde." dedi.