14:50, 25 Ocak 2017 Çarşamba

Fransa İslam Vakfı Müslümanları kâle almıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bu sene Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanlığı görevine gelmesi beklenen Başkan Yardımcısı Ahmet Oğraş, Fransa İslam Vakfına ilişkin tartışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Oğraş, Paris Camii Rektörü Dalil Ebubekir’in vakıf çalışmalarından çekildiklerini açıklamasının Müslümanların projedeki rolünün azaltılmasına bir tepki olduğunu belirterek "Paris Camii de İslam Vakfı projesini yürüten kadroda istediği ölçüde temsil edilmiyor. Onlar da siyaseten duruma tepki koyma kararı aldılar. Projenin en zayıf noktasının Müslümanların katılımının azlığı olduğunu öne sürüyorlar." dedi.

"MÜSLÜMANLARA BİR SİSTEM EMPOZE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Fransa İslam Vakfının kuruluş çalışmalarında Müslümanların görüşlerinin pek alınmadığına işaret eden Oğraş, "Belirledikleri bir sistemi empoze etmeye çalışıyorlar. Müslümanlardan gelen tavsiyeler dikkate alınmıyor ve bildiklerini yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Oğraş, Fransa’daki Müslümanların kendilerini ilgilendiren bir vakıfta etkin olmamalarına tepki göstererek "Düşünebiliyor musunuz mesela Türkiye’de devlet eliyle Hristiyanlıkla ilgili bir vakıf kuruluyor. Dini bir vakıf gibi görünüyor ancak vakıftakilerin hiçbiri o dinle ilgili değil ve sadece devlet çalışanları. Bu mümkün olabilir mi?” diye konuştu.

"İSLAM VAKFI ÇALIŞMASI MÜSLÜMANLARDAN HABERSİZ YÜRÜTÜLÜYOR"

Vakıf projesiyle ilgili konuşan yetkililerin siyasi söylemlerinde İslam’ı kullanmalarına karşın uygulamanın farklı olduğunu vurgulayan Oğraş, şöyle devam etti:

"İstedikleri zaman İslam ismini kullanarak araçsallaştırabiliyorlar. Ancak toplumda aşırı kesimlerden tepki aldıkları zaman kültürel bir proje denilerek geçiştirebiliyorlar. Projeyle ilgili devletteki her yetkiliden farklı bir açıklama duyuyoruz. İçişleri Bakanı bir şey söylüyor, Başbakan ya da danışmanları ondan farklı bir şey söylüyor. Herkesin ayrı bir dili var yani. Bir yandan da Müslümanlarla görüşülüyor imajı verilirken, diğer taraftan onların haberi olmaksızın çalışmaları sadece kendi istedikleri istikamette sürdürüyorlar."