GÃ¼ncelleme: 21:05, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Trump, ABD'yi OPEC petrolÃ¼nden baÄŸÄ±msÄ±z hale getirebilir mi? | ANALÄ°Z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±yla Ã¼lkeninÂ petroldeÂ OPEC'e olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± tekrar gÃ¼ndeme geldi.

SeÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda enerji alanÄ±ndaki regÃ¼lasyonlarÄ± azaltarak, "ABD'de enerji devrimi" baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± vadeden Trump, yemin tÃ¶reninin ardÄ±ndan Beyaz Saray'Ä±n resmi sitesinden enerji konusunda bir dizi aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Trump, "Ã–nce Amerika Enerji PlanÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD'yi enerji alanÄ±nda OPEC kartelinden ve Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸmanca yaklaÅŸan her Ã¼lkeden kurtararak, baÄŸÄ±msÄ±z hale getirmeye kararlÄ±yÄ±z. AynÄ± zamanda, terÃ¶rizm karÅŸÄ±tÄ± stratejimiz Ã§erÃ§evesinde, KÃ¶rfez Ã¼lkesi mÃ¼ttefiklerimizle pozitif bir enerji iliÅŸkisi geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Trump'Ä±n ABD'yi OPEC petrolÃ¼nden baÄŸÄ±msÄ±z hale getirme isteÄŸi, aslÄ±nda son 40 yÄ±l boyunca ABD baÅŸkanlarÄ±nÄ±n sÄ±kÃ§a dillendirdikleri sÃ¶ylemleri hatÄ±rlattÄ±.

ABD'nin mÃ¼ttefiki Ä°srail'i Yom Kippur SavaÅŸÄ±'nda desteklemesi ve OPEC Ã¼yelerinin 1973'de ABD ve batÄ±lÄ± Ã¼lkelere ambargo uygulamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, o dÃ¶nemde ABD BaÅŸkanÄ± olan Richard Nixon, "ABD'nin kendi enerji Ã¼retim potansiyelini oluÅŸturarak petrol ithalatÄ±na olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonlandÄ±rma" vaadinde bulunmuÅŸtu. Ancak ABD'nin OPEC'den ithal ettiÄŸi petrol miktarÄ± Temmuz 1977'de gÃ¼nlÃ¼k ortalama 6,6 milyon varile tÄ±rmanarak tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

CumhuriyetÃ§i Nixon'dan sonra baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan ve aynÄ± partiden olan Gerald Ford, OPEC'e olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸa bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamazken, Ocak 1977'de ABD'nin 39'uncu baÅŸkanÄ± olan Demokrat Jimmy Carter, "enerjide kemer sÄ±kma politikalarÄ±" ile bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

BENZÄ°NE FÄ°YAT KONTROLÃœ

ABD'nin iÃ§inde bulunduÄŸu enerji krizini "Ahlaki olarak savaÅŸa denk, aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlike" olarak tanÄ±mlayan Carter'Ä±n ilk icraatÄ±, petrol tÃ¼ketimi, stratejik rezerv ve stoklarla verimlilikten sorumlu Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kurmak oldu.

Carter, ABD'nin petrol tÃ¼ketimini azaltmak iÃ§in benzin fiyatlarÄ±na kontrol getirirken, bu Amerika'da benzin istasyonlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde oluÅŸan uzun kuyruklarÄ± azaltmaya yetmedi.

Ocak 1981'de gÃ¶reve gelen CumhuriyetÃ§i Ronald Reagan'Ä±n ilk icraatÄ± ise benzin fiyatlarÄ± Ã¼zerindeki kontrolÃ¼ kaldÄ±rmak oldu. Bu icraat, ABD'deki benzin kuyruklarÄ±nÄ± azaltmasÄ±na karÅŸÄ±n, Ã¼lkenin OPEC baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±rmaya yetmedi.

PETROL PÄ°YASASI YENÄ°DEN ÅžEKÄ°LLENÄ°YOR

Ä°ran-Irak arasÄ±nda 1980'de baÅŸlayan savaÅŸ, her iki Ã¼lkenin petrol Ã¼retimini Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Bu arada Meksika, Venezuela, Alaska ve ABD'nin mÃ¼ttefiki Ä°ngiltere ile NorveÃ§'i Ã¶nemli petrol Ã¼reticileri konumuna getiren Kuzey Denizi'nde Ã¼retimin artmasÄ±yla kÃ¼resel petrol piyasasÄ± bu dÃ¶nemde yeniden ÅŸekillenmeye baÅŸladÄ±.

SÃ¶z konusu Ã¼lkeler, hem ABD'ye coÄŸrafi olarak daha yakÄ±ndÄ± hem de OrtadoÄŸu'nun getirdiÄŸi jeopolitik istikrarsÄ±zlÄ±ktan baÄŸÄ±msÄ±z olarak ABD'nin petrol ihtiyacÄ± iÃ§in arz gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yordu.

Bu Ã¼lkelerin dÃ¼nya genelinde petrol ithalatÄ± artarken, OPEC'in bir kartel olarak kÃ¼resel etkisi azaldÄ± ve ABD'nin kartelden ithal ettiÄŸi petrol miktarÄ±, Åžubat 1983'te tÃ¼m zamanlarÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan gÃ¼nlÃ¼k ortalama 1 milyon varile kadar geriledi. Ancak Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±, OrtadoÄŸu'da yeniden istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n oluÅŸmasÄ± ve Irak'Ä±n Kuveyt'i iÅŸgal etmesi Ã¼zerine ABD'nin 41'Ã¼ncÃ¼ BaÅŸkanÄ± George Bush'un Suudi Arabistan'a destek vermesi, hem OPEC'i kÃ¼resel petrol piyasasÄ±nda tekrar gÃ¼Ã§lendirecek hem de ABD ile Suudi Arabistan arasÄ±nda uzun yÄ±llar sÃ¼recek bir petrol-askeri gÃ¼venlik ortaklÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ±na neden olacaktÄ±.

ABD-SUUDÄ° YAKINLAÅžMASI

ABD'nin petrol merkezi olan Teksas eyaletinde endÃ¼strinin iÃ§inde yÄ±llarca bulunmuÅŸ olan Bush, Ã¼lkenin petrol Ã¼retiminin hÄ±zla artmakta olan iÃ§ tÃ¼ketimine yetmeyeceÄŸini biliyordu.

Irak'Ä±n Kuveyt'i iÅŸgal etmesiyle Bush, Savunma BakanÄ± Dick Cheney'i ve yaklaÅŸÄ±k 600 bin Amerikan askerini Suudi Arabistan'a yollayarak, OPEC'in en nÃ¼fuzlu Ã¼yesine OrtadoÄŸu'da stratejik gÃ¼venlik saÄŸlama sÃ¶zÃ¼ verdi. ABD bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Suudilerden ithal edeceÄŸi petrol iÃ§in de arz gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamÄ±ÅŸ oldu.

ABD'nin OPEC'den petrol ithalatÄ± 1983 yÄ±lÄ±nda Reagan dÃ¶neminde gÃ¼nlÃ¼k ortalama 1 milyon varile kadar gerilemiÅŸken, bu miktar baba Bush dÃ¶neminde AÄŸustos 1990'da Ã¶nce gÃ¼nlÃ¼k ortalama 4,9 milyon varile, oÄŸul Bush dÃ¶neminde ise Ocak 2008'de 6,4 milyon varile kadar yÃ¼kseldi.

KAYA PETROLÃœ DEVRÄ°MÄ°Â

2008'de Amerikan petrol endÃ¼strisinde yatay sondaj ve hidrolik Ã§atlatma gibi yeni yÃ¶ntemlerin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ve "kaya petrolÃ¼ devriminin" baÅŸlamasÄ±yla ABD'nin Ã¼retimi Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de arttÄ±. BÃ¶ylece, Demokrat BaÅŸkan Barack Obama dÃ¶neminde Ã¼lkenin OPEC'e ve ithal petrole olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ciddi miktarda azaldÄ±.

Kaya petrolÃ¼ devriminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2008 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ABD'nin ham petrol Ã¼retimi gÃ¼nlÃ¼k ortalama 5,1 milyon varil dÃ¼zeyindeyken, bu miktar Nisan 2015'te 9,6 milyon varile kadar Ã§Ä±karak 1970'lerden bu yana en yÃ¼ksek seviyeye ulaÅŸtÄ±.

ABD'nin OPEC'den ithal ettiÄŸi petrol miktarÄ± ise Ocak 2008-Nisan 2015 dÃ¶neminde yÃ¼zde 61 azalarak gÃ¼nlÃ¼k ortalama 6,4 milyon varilden 2,5 milyon varile geriledi.

MEVCUT TABLO

Ekim 2016 itibariyle ABD'nin gÃ¼nlÃ¼k ortalama ham petrol Ã¼retimi 8,8 milyon varil. Ãœlkenin OPEC'ten ithal ettiÄŸi petrol miktarÄ± ise gÃ¼nlÃ¼k ortalama 3,3 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

Nisan 2015'ten Ekim 2016'ya kadar olan dÃ¶nemde ise ABD'nin ham petrol Ã¼retimi gÃ¼nlÃ¼k ortalama 800 bin varil azaldÄ±, OPEC'den ithal edilen petrol miktarÄ± da gÃ¼nlÃ¼k ortalama 800 bin varil arttÄ±. Bunun nedeni, dÃ¼ÅŸÃ¼k petrol fiyatlarÄ± nedeniyle ABD'de yÃ¼ksek maliyetle Ã¼retilen ham petrol miktarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼lmesi ve AmerikalÄ± rafinerilerin yerli Ã¼reticiler yerine OPEC Ã¼lkelerinde Ã¼retilen daha ucuz petrolÃ¼ tercih etmesi oldu. Ancak kÃ¼resel arz fazlasÄ± ve dÃ¼nya genelinde dÃ¼ÅŸÃ¼k talep nedeniyle Haziran 2014'te dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayan petrol fiyatlarÄ± hem AmerikalÄ± Ã¼reticileri hem de OPEC'i zor durumda bÄ±raktÄ±.

OPEC, KasÄ±m 2016'ya kadar petrol Ã¼retimini kÄ±smayÄ± reddederken, ABD petrol endÃ¼strisinde milyarlarca dolar kayÄ±p yaÅŸandÄ±. AmerikalÄ± petrol Ã¼reticileri geliÅŸtirdikleri yeni verimlilik teknikleri sayesinde, ÅŸu anda varil baÅŸÄ±na yaklaÅŸÄ±k 55 dolar fiyatÄ±na uyum saÄŸlamÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Åžimdi, OPEC'in kasÄ±m ayÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± ve bu yÄ±l uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¼retimi kÄ±sma kararÄ± nedeniyle kÃ¼resel petrol piyasasÄ±nda zamanla oluÅŸacak arz boÅŸluÄŸunun, artan fiyatlar sayesinde ABD'li Ã¼reticiler tarafÄ±ndan kapatÄ±labileceÄŸi Ã¼zerinde duruluyor.

BaÅŸkan Trump'Ä±n da sektÃ¶rde regÃ¼lasyonlarÄ± azaltarak, bu sÃ¼reci hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ± ve ABD'nin ithal petrole baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha da azaltabileceÄŸi vurgulanÄ±yor.

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