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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:50, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
15:00, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Osman Baydemir gÃ¶zaltÄ±nda
Osman Baydemir gÃ¶zaltÄ±nda

HDP'li Baydemir ve YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HDP'li MuÅŸ milletvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ÅžanlÄ±urfa milletvekili Osman Baydemir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sabah saatlerinde de HDP'li Mehmet Emin AdÄ±yaman gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

DiyarbakÄ±r Adliyesi'ne giden HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir haklarÄ±ndaki "zorla getirme" kararÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Baydemir ve YÄ±ldÄ±rÄ±m ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular HDP operasyon HDP gÃ¶zaltÄ±
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