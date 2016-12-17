15:00, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Osman Baydemir gÃ¶zaltÄ±nda





HDP'li Baydemir ve YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP'li MuÅŸ milletvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ÅžanlÄ±urfa milletvekili Osman Baydemir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sabah saatlerinde de HDP'li Mehmet Emin AdÄ±yaman gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. DiyarbakÄ±r Adliyesi'ne giden HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir haklarÄ±ndaki "zorla getirme" kararÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Baydemir ve YÄ±ldÄ±rÄ±m ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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