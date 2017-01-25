15:01, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

DiyarbakÄ±r'da PKK'ya aÄŸÄ±r darbe | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde gerek Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gerekse de Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyonlarla terÃ¶rle mÃ¼cadelede bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde edildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde yapÄ±lan operasyonlarda toplamda, 318 otomatik silah, 120 av tÃ¼feÄŸi, bin 272 ÅŸarjÃ¶r, 229 bin 164 fiÅŸek, 356 el bombasÄ±, 108 tabanca, 7 roketatar, 13 kuru sÄ±kÄ± tabanca, 65 roketatar mÃ¼himmatÄ±, 442 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 199 bin 519 kilo amonyum nitrat, 428 tÃ¼p, 18 gece gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ dÃ¼rbÃ¼n, 475 molotof kokteyli, 345 havai fiÅŸek, bin 528 torpil ve 11 bin 555 Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildiÄŸi belirtildi.

'6 BÄ°N 990 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI, 1615'Ä° TUTUKLANDI'

Valilik aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ±nda toplam 480 olay meydana geldiÄŸi belirtilerek ÅŸÃ¶yle denildi:

"BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde toplamda 334 silahlÄ± saldÄ±rÄ±, 336 patlayÄ±cÄ± madde kullanma, EYP ve havai fiÅŸek, 9 kundaklama, 476 Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±, 1302 korsan gÃ¶steri, soygun, yaÄŸma, adam kaÃ§Ä±rma, yol kesme ve mala zarar verme ile 49 diÄŸer olmak Ã¼zere terÃ¶r olaylarÄ± meydana geldi. Bu terÃ¶r olaylarÄ±nda toplam 6 bin 990 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ. Bunlardan bin 615'i Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ olduklarÄ± adli mercilerce tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±ndan 124'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 12'si saÄŸ, 6'sÄ± teslim olmak Ã¼zere toplam 142 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca bu operasyonlarda, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olan ve kÄ±rmÄ±zÄ± liste ile aranan 'Azad Siser' kod adlÄ± Ekrem GÃ¼ney, Gri liste ile aranan 'Ã‡ekdar' kod adlÄ± Ahmet Talva, Mavi liste ile aranan 'Azad Farkin' kod adlÄ± Nevzat GÃ¼ndÃ¼z icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Ä°limizde daha Ã¶nceden olduÄŸu gibi bundan sonra da terÃ¶rle mÃ¼cadele tÃ¼m kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla devam edecektir."