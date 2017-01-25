DiyarbakÄ±r'da PKK'ya aÄŸÄ±r darbe | FOTO

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde gerek Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gerekse de Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyonlarla terÃ¶rle mÃ¼cadelede bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde edildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde yapÄ±lan operasyonlarda toplamda, 318 otomatik silah, 120 av tÃ¼feÄŸi, bin 272 ÅŸarjÃ¶r, 229 bin 164 fiÅŸek, 356 el bombasÄ±, 108 tabanca, 7 roketatar, 13 kuru sÄ±kÄ± tabanca, 65 roketatar mÃ¼himmatÄ±, 442 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 199 bin 519 kilo amonyum nitrat, 428 tÃ¼p, 18 gece gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ dÃ¼rbÃ¼n, 475 molotof kokteyli, 345 havai fiÅŸek, bin 528 torpil ve 11 bin 555 Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildiÄŸi belirtildi.
Valilik aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ±nda toplam 480 olay meydana geldiÄŸi belirtilerek ÅŸÃ¶yle denildi:
"BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde toplamda 334 silahlÄ± saldÄ±rÄ±, 336 patlayÄ±cÄ± madde kullanma, EYP ve havai fiÅŸek, 9 kundaklama, 476 Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±, 1302 korsan gÃ¶steri, soygun, yaÄŸma, adam kaÃ§Ä±rma, yol kesme ve mala zarar verme ile 49 diÄŸer olmak Ã¼zere terÃ¶r olaylarÄ± meydana geldi. Bu terÃ¶r olaylarÄ±nda toplam 6 bin 990 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ. Bunlardan bin 615'i Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ olduklarÄ± adli mercilerce tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±ndan 124'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 12'si saÄŸ, 6'sÄ± teslim olmak Ã¼zere toplam 142 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca bu operasyonlarda, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olan ve kÄ±rmÄ±zÄ± liste ile aranan 'Azad Siser' kod adlÄ± Ekrem GÃ¼ney, Gri liste ile aranan 'Ã‡ekdar' kod adlÄ± Ahmet Talva, Mavi liste ile aranan 'Azad Farkin' kod adlÄ± Nevzat GÃ¼ndÃ¼z icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Ä°limizde daha Ã¶nceden olduÄŸu gibi bundan sonra da terÃ¶rle mÃ¼cadele tÃ¼m kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla devam edecektir."
Hastanelerde tÄ±bbi atÄ±kla ilgili iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personele yetki belgesi zorunluluÄŸu getirildi
CHP'nin kullandÄ±ÄŸÄ± slogan dolayÄ±sÄ±yla parti otobÃ¼slerinin Ã¼zerinde bulunan "evet" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan Ã§Ä±kartmalar kaldÄ±rÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekiplerin 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlar ve bu operasyonlarda ele geÃ§irilen silah ile mÃ¼himmat bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±
HDP'li Baydemir ve YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Uzatmadan kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz. Anayasa mahkemesi de bu konudaki kararÄ±nÄ± verir. Muhalefet AYMâ€™ye gidebilir buna alÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z" dedi
Destici, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda 'evet' diyen, 'hayÄ±r' diyen vatandaÅŸa da saygÄ± duyulmasÄ± gerekir. Herkesin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne, fikrine, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine saygÄ± duyulmalÄ±." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyaret iÃ§in bulunduÄŸu Madagaskar'da 4 anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ±
Bu geceden geÃ§erli olmak Ã¼zere motorinde yedi kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, "Kanal Ä°stanbul Projesinde son aÅŸamaya geldik" dedi
Erzincan-Sivas Karayolu'nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tipi ve buzlanma, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
SavcÄ±lÄ±k Tuncay Ã–zkan'Ä±n, "sosyal medyadan hakaret" iddiasÄ±yla hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusu kapsamÄ±nda dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde serbest geÃ§iÅŸ sistemini bu sene iÃ§inde hayata geÃ§ireceÄŸiz" dedi
Batman'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda emrindeki polislere darbeci askerlere direnmemeleri telkininde bulunduÄŸu belirlenen eski emniyet amiri EyvazoÄŸlu hakkÄ±nda 3 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±
GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, "KYK Siber Beyin ArÄ±yor" konulu bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenlendi
Dolar/TL kademeli ÅŸekilde yÃ¼kselerek 3.82'yi aÅŸtÄ±ktan sonra saat 12.50 itibari ile 3,8174'den, avro/TL ise 4,1028 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor