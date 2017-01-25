Avusturalya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ ilanlara bombalÄ± tehdit

Avustralya'daÂ Avustralya GÃ¼nÃ¼Â iÃ§in hazÄ±rlananÂ iki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±Â afiÅŸi bina giriÅŸindeki ekrana koyanÂ Canberra Tiyatro MerkeziÂ bomba tehdidiÂ aldÄ±.
Avustralya YayÄ±n Kurumu ABCâ€™de yer alan habere gÃ¶re, Avustralya GÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanan ve iki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± afiÅŸi bina giriÅŸindeki ekrana koyan ve aynÄ± zamandaÂ sosyal medyaÂ Ã¼zerinden paylaÅŸan Canberra Tiyatro Merkezi, Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä± gruplar tarafÄ±ndan bombalanmakla tehdit edildi.
Canberra Tiyatro Merkezi'nin sÃ¶z konusu afiÅŸi sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin Ã¼yelerini bilgilendiren Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä± grup Respect Australia, Ã¼yelerine tepki gÃ¶stermeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Canberra Tiyatro Merkeziâ€™ni sosyal medya Ã¼zerinden tehdit edenÂ Ä°slam karÅŸÄ±tlarÄ±, "bombalayÄ±n", "yakarak indirin" ÅŸeklinde mesajlar paylaÅŸtÄ±.
Tiyatro Merkezi, gelen tehditler Ã¼zerine paylaÅŸÄ±mÄ± kaldÄ±rdÄ± fakat afiÅŸin yarÄ±n kutlanacak Avustralya GÃ¼nÃ¼â€™ne kadar merkez giriÅŸindeki panoda kalacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Avustralya BaÅŸkent BÃ¶lgesi (ACT) hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, â€˜â€˜Bu genÃ§ kÄ±zlarÄ±n imajÄ± Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n harika bir Ã¶rneÄŸidir. Bu kÄ±zlar onurlu AvustralyalÄ±lar, aynÄ± zamanda da geldikleri Ã¼lkeye saygÄ±lÄ±lar. Herkes tarafÄ±ndan bu gÃ¶rÃ¼lmeli ve kutlanmalÄ±dÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Canberra Ã‡ok KÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ Topluluk Forumu BaÅŸkanÄ± Diana Abdel-Rahman, tehditler karÅŸÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±n olduÄŸunu belirterek "BÃ¶yle bir ÅŸeyin Canberraâ€™da gerÃ§ekleÅŸmesi ÅŸoke edici." dedi.
Abdel-Rahman, "Beni endiÅŸelendiren ÅŸey MÃ¼slÃ¼manlarÄ± tehdit eden ve kÃ¼freden insanlarla, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Avustralya toplumuna adapte olmadÄ±klarÄ± veya bir parÃ§asÄ± olmadÄ±klarÄ±ndan ÅŸikayet eden insanlarÄ±n aynÄ± olmasÄ±. Bazen dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ki yapsak da yapmasak da lanetliyiz." dedi.
Avustralya'da her yÄ±l 26 Ocakâ€™ta resmi tatil ilan edilerek tÃ¶renlerle kutlanan Avustralya GÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanan reklam panolarÄ±nda, bu yÄ±l Avustralya bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan iki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu afiÅŸlere de yer verilmiÅŸti.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "TÃ¼m Ã¼yelere, yÃ¼zde 2 harcama hedefine uymalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" dedi
Avustralya'da Avustralya GÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanan iki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± afiÅŸi panosuna koyan Canberra Tiyatro Merkezi bombalanmakla tehdit edildi
Fransa Ä°slam VakfÄ±nÄ±n kuruluÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir yandan da MÃ¼slÃ¼manlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor imajÄ± verilirken, diÄŸer taraftan onlarÄ±n haberi olmaksÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sadece kendi istedikleri istikamette sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.
Rusya'nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aradÄ±ÄŸÄ± GÃ¼rcÃ¼ subay Giorgi Tsertsvadze'nin Ukrayna'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± GÃ¼rcistan'da iktidar ile muhalefeti karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi
BrÃ¼ksel'de 8 eve yapÄ±lan baskÄ±nlarda 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Musul'un batÄ±sÄ±nda baÅŸlatÄ±lacak operasyonlar kapsamÄ±nda "250 bin kiÅŸinin" yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri terk etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtildi
PatlayÄ±cÄ± ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik gÃ¼Ã§ birikimiyle tetiklenen silah, saniyede 3 kilometre hÄ±zla mermi fÄ±rlatabiliyor
AltÄ± yÄ±l Ã¶nce sokaklara dÃ¶kÃ¼lerek MÃ¼barek'i indiren MÄ±sÄ±r halkÄ±, 2013'teki askeri darbeyle sekteye uÄŸrasa da devrim sÃ¼recinde Ã¶nemli kazanÄ±mlar elde etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€œKosovaâ€™ya kapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±k. KosovalÄ± Ã¶ÄŸrencilerin burada eÄŸitimlerini tamamladÄ±ktan sonra Kosovaâ€™ya dÃ¶nmeleri ve Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamalarÄ± gerekir.â€œ dedi
Ã‡in, Washington yÃ¶netiminin "GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde ABD Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n korunacaÄŸÄ± ve uluslararasÄ± sularÄ±n savunulacaÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Almanya'da bu yÄ±l yapÄ±lacak genel seÃ§imlerde BaÅŸbakan Merkel'in karÅŸÄ±sÄ±na Sosyal Demokrat politikacÄ± Martin Schulz Ã§Ä±kacak.
New Jersey YÃ¼ksek Mahkemesi, ilaÃ§ firmasÄ±na verilen 25 milyon dolarlÄ±k maddi tazminat cezasÄ±nÄ± iptal eden istinaf mahkemesi kararÄ±nÄ± iade etti
MÄ±sÄ±r, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
MogadiÅŸu'da hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin de kaldÄ±ÄŸÄ± otelin Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Sergey Lavrov, 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KÄ±rgÄ±zistan'da kamuya aÃ§Ä±k yerlerde Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k vermek, kÃ¼fÃ¼r etmek, alkollÃ¼ iÃ§ecekler tÃ¼ketmek yasaklandÄ±