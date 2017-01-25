15:09, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Avusturalya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ ilanlara bombalÄ± tehdit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralya'daÂ Avustralya GÃ¼nÃ¼Â iÃ§in hazÄ±rlananÂ iki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±Â afiÅŸi bina giriÅŸindeki ekrana koyanÂ Canberra Tiyatro MerkeziÂ bomba tehdidiÂ aldÄ±.

Avustralya YayÄ±n Kurumu ABCâ€™de yer alan habere gÃ¶re, Avustralya GÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanan ve iki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± afiÅŸi bina giriÅŸindeki ekrana koyan ve aynÄ± zamandaÂ sosyal medyaÂ Ã¼zerinden paylaÅŸan Canberra Tiyatro Merkezi, Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä± gruplar tarafÄ±ndan bombalanmakla tehdit edildi.

Canberra Tiyatro Merkezi'nin sÃ¶z konusu afiÅŸi sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin Ã¼yelerini bilgilendiren Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä± grup Respect Australia, Ã¼yelerine tepki gÃ¶stermeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Canberra Tiyatro Merkeziâ€™ni sosyal medya Ã¼zerinden tehdit edenÂ Ä°slam karÅŸÄ±tlarÄ±, "bombalayÄ±n", "yakarak indirin" ÅŸeklinde mesajlar paylaÅŸtÄ±.

Tiyatro Merkezi, gelen tehditler Ã¼zerine paylaÅŸÄ±mÄ± kaldÄ±rdÄ± fakat afiÅŸin yarÄ±n kutlanacak Avustralya GÃ¼nÃ¼â€™ne kadar merkez giriÅŸindeki panoda kalacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

"BU GENÃ‡ KIZLARIN Ä°MAJI Ã‡OK KÃœLTÃœRLÃœLÃœÄžÃœN HARÄ°KA BÄ°R GÃ–STERGESÄ°DÄ°R"

Avustralya BaÅŸkent BÃ¶lgesi (ACT) hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, â€˜â€˜Bu genÃ§ kÄ±zlarÄ±n imajÄ± Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n harika bir Ã¶rneÄŸidir. Bu kÄ±zlar onurlu AvustralyalÄ±lar, aynÄ± zamanda da geldikleri Ã¼lkeye saygÄ±lÄ±lar. Herkes tarafÄ±ndan bu gÃ¶rÃ¼lmeli ve kutlanmalÄ±dÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

"YAPSAK DA YAPMASAK DA LANETLÄ°YÄ°Z"

Canberra Ã‡ok KÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ Topluluk Forumu BaÅŸkanÄ± Diana Abdel-Rahman, tehditler karÅŸÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±n olduÄŸunu belirterek "BÃ¶yle bir ÅŸeyin Canberraâ€™da gerÃ§ekleÅŸmesi ÅŸoke edici." dedi.

Abdel-Rahman, "Beni endiÅŸelendiren ÅŸey MÃ¼slÃ¼manlarÄ± tehdit eden ve kÃ¼freden insanlarla, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Avustralya toplumuna adapte olmadÄ±klarÄ± veya bir parÃ§asÄ± olmadÄ±klarÄ±ndan ÅŸikayet eden insanlarÄ±n aynÄ± olmasÄ±. Bazen dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ki yapsak da yapmasak da lanetliyiz." dedi.

Avustralya'da her yÄ±l 26 Ocakâ€™ta resmi tatil ilan edilerek tÃ¶renlerle kutlanan Avustralya GÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlanan reklam panolarÄ±nda, bu yÄ±l Avustralya bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan iki baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu afiÅŸlere de yer verilmiÅŸti.