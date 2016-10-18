15:19, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere'den NATO Ã¼yelerine Ã§aÄŸrÄ±





Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "TÃ¼m Ã¼yelere, yÃ¼zde 2 harcama hedefine uymalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere, NATO Ã¼yesi Ã¼lkelere, yÃ¼zde 2'lik harcama hedefine uymalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, resmi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "NATO'ya olan sÄ±kÄ± baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tekrar teyit ettim. TÃ¼m Ã¼yelere, yÃ¼zde 2'lik harcama hedefine uymalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadelerini kullandÄ±. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, dÃ¼n dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, ABD'nin NATO'ya aktardÄ±ÄŸÄ± para ile bu kurumdan aldÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±larÄ± kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonuÃ§larÄ± yeterli bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek "Trump, NATO'nun kuruluÅŸ amacÄ±na uygun hareket ettiÄŸini veya etkili olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor." demiÅŸti. Mevcut ve gelecekteki zorluklara etkili ÅŸekilde karÅŸÄ± koyulabilmesi Ã§erÃ§evesinde NATO'ya Ã¼ye Ã¼lkelerin gayri safi yurtiÃ§i hasÄ±lalarÄ±nÄ±n (GSYH) yÃ¼zde 2'sinin savunmaya harcanmasÄ± hedefleniyor. Â

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