15:27, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

CHP otobÃ¼slerinden 'evet'i kaldÄ±rdÄ±





CHP'nin kullandÄ±ÄŸÄ± slogan dolayÄ±sÄ±yla parti otobÃ¼slerinin Ã¼zerinde bulunan "evet" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan Ã§Ä±kartmalar kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP'nin 7 Haziran ve 1 KasÄ±m 2015 seÃ§imlerinde kullandÄ±ÄŸÄ± slogan dolayÄ±sÄ±yla parti otobÃ¼slerinin Ã¼zerinde bulunan "evet" mÃ¼hrÃ¼ kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



CHP, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in yapÄ±lacak halk oylamasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.



Parti, bu kapsamda ilk dÃ¼zenlemeyi 7 Haziran 2015 ve 1 KasÄ±m 2015 seÃ§imlerinde kullandÄ±ÄŸÄ± seÃ§im otobÃ¼slerinde yaptÄ±.



Halk oylamasÄ±nda "hayÄ±r" kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tecek CHP, parti otobÃ¼slerinde Ã¶nceki seÃ§imlerde kullandÄ±ÄŸÄ± "Ã–nce Ä°nsan, Ã–nce Birlik, Ã–nce TÃ¼rkiye" sloganÄ±nda yer alan oy pusulasÄ± Ã¼zerindeki "evet mÃ¼hrÃ¼" Ã§Ä±kartmalarÄ±nÄ± kaldÄ±rttÄ±.



Kampanya kapsamÄ±nda "evet"in yanlÄ±ÅŸ anlamalara neden olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle bÃ¶yle bir karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.



Yeni sloganÄ±n belirlenmesinin ardÄ±ndan parti otobÃ¼slerinin yeniden giydirileceÄŸi kaydedildi.

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