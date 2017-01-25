15:29, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

TÄ±bbi AtÄ±klarÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÄ±bbi atÄ±klarÄ±n gÃ¼venli bir ÅŸekilde bertarafÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlemeler iÃ§eren "TÄ±bbi AtÄ±klarÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" ile hastanelerde tÄ±bbi atÄ±kla ilgili iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personele yetki belgesi zorunluluÄŸu getirildi.

"TÄ±bbi AtÄ±klarÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi", bugÃ¼nkÃ¼ Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

YÃ¶netmelik, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na ait atÄ±klarÄ±n yerinde, ayrÄ± ayrÄ± toplanmasÄ±, geÃ§ici depolanmasÄ±, belediyeler tarafÄ±ndan taÅŸÄ±nmasÄ±, sterilizasyon ve yakma yoluyla bertaraf iÅŸlemine tabi tutulmasÄ± ile ilgili teknik ve idari detaylarÄ± kapsÄ±yor.

YÃ¶netmelikte, patolojik atÄ±klarÄ±n yÃ¶netiminde saÄŸlanan kolaylÄ±klar, diyaliz sularÄ±nÄ±n tÄ±bbi atÄ±k kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, tÄ±bbi atÄ±klarÄ±n baÅŸka bir ilde bertarafÄ± konusunda yapÄ±lan rahatlatÄ±cÄ± dÃ¼zenlemeler, sterilizasyon iÅŸleminin geÃ§erliliÄŸi hususundaki kriterlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±, tÄ±bbi atÄ±k yÃ¶netiminden sorumlu personelin enfeksiyon risklerine karÅŸÄ± periyodik olarak saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilmesi ve aÅŸÄ±lama baÅŸta olmak Ã¼zere koruyucu tedbir zorunluluÄŸu gibi alanlara iliÅŸkin dÃ¼zenlemeler yer alÄ±yor.

YÃ¶netmelik ile hastanelerde tÄ±bbi atÄ±kla ilgili iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personele yetki belgesi zorunluluÄŸu getirildi. DÃ¼zenlemeyle, yeterli bilgi ve yetkiye sahip olmayan personelin tÄ±bbi atÄ±klarÄ±n yÃ¶netimi sÄ±rasÄ±nda oluÅŸabilecek hepatit, AIDS ve benzeri bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara yakalanmasÄ± noktasÄ±nda riskler azaltÄ±lacak.

Yetki belgesi alabilmek iÃ§in bu iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸacak personelin, Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan verilen eÄŸitimlerde baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± ÅŸartÄ± aranacak.

Yeni yÃ¶netmeliÄŸin yayÄ±mlanmasÄ±yla 22 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete'deki "TÄ±bbi AtÄ±klarÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.