15:36, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Bolu'daki FETÃ– operasyonunda 20 gÃ¶zaltÄ±





Bolu merkezli operasyonda 20 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bolu merkezli 6 ilde, FETÃ–/PDY'yeÂ yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 20 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan ve gÃ¶revde bulunan 2. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼, komiser, polis, infaz koruma memuru, Ã¶ÄŸretmen ve hemÅŸirelere yÃ¶nelik Bolu, Malatya, KÃ¼tahya, Adana, Osmaniye ve Manisa'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n ev ve iÅŸ yerlerinde arama yapÄ±ldÄ±. Bolu'ya getirilen 20 zanlÄ±nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

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