Saadet referandum iÃ§in kampanya yÃ¼rÃ¼tmeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sÃ¼recine iliÅŸkin, "Yeni kamplaÅŸmalara sebep verecek noktalara gelmesini arzu etmiyorum. Bunun bir kampanyayla gerginlik ortamÄ± oluÅŸturmasÄ±nÄ± veya artmasÄ±nÄ± arzu etmiyoruz. DÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz belli, sÃ¶yledik. Bunu da baÅŸkalarÄ±nÄ± ilzam etmek iÃ§in deÄŸil, hakikaten ÅŸu anda doÄŸru olan bir adÄ±m olduÄŸu iÃ§in sÃ¶yledik." dedi.
Partisinin genel merkezindeÂ dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¼ndemdeki konularÄ± deÄŸerlendiren KaramollaoÄŸlu, parti olarak birlik ve beraberlikten yana olduklarÄ±nÄ± belirterek, toplumu kutuplaÅŸtÄ±racak politikalardan uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.Â
TÃ¼rkiye'nin uzun zamandan beri yeni bir anayasaya ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu anlatan KaramollaoÄŸlu, yapÄ±lacak anayasaya deÄŸiÅŸikliÄŸinde kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesinin dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.
BÃ¼tÃ¼n yetkileriÂ cumhurbaÅŸkanÄ±nda toplayan, hÃ¼kÃ¼meti ortadan kaldÄ±ran bir deÄŸiÅŸikliÄŸin yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini savunan KaramollaoÄŸlu. "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili bizim endiÅŸemiz, mÃ¼zakere ortamÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunlukla ortadan kalkÄ±yor. MÃ¼zakere edilmeden doÄŸrularÂ veÂ gerÃ§ekÃ§i politikalar ortaya Ã§Ä±karÄ±lamaz." diye konuÅŸtu.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin daha Ã¶nce yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n bazÄ± kesimler tarafÄ±ndan Ã§arpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KaramollaoÄŸlu, "BugÃ¼ne kadar yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda ne dedik? BaÅŸbakanlÄ±k kaldÄ±rÄ±lÄ±yorsa kuvvetler ayrÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmelidir. CumhurbaÅŸkanÄ± yÃ¼rÃ¼tmenin baÅŸÄ±dÄ±r ama parlamentoya mÃ¼dahale etmemelidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Bir gazetecinin "Referandum iÃ§in hayÄ±r kampanyasÄ± yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna, KaramollaoÄŸlu, kutuplaÅŸmaya neden olacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle kampanya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tmeyeceklerini belirtti.
KaramollaoÄŸlu, Â ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Yeni kamplaÅŸmalara sebep verecek noktalara gelmesini arzu etmiyorum.Â Bunun bir kampanyayla gerginlik ortamÄ± oluÅŸturmasÄ±nÄ± veya artmasÄ±nÄ±Â arzu etmiyoruz. DÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz belli, sÃ¶yledik. Bunu da baÅŸkalarÄ±nÄ± ilzam etmek iÃ§in deÄŸil, hakikaten ÅŸu anda doÄŸru olan bir adÄ±m olduÄŸu iÃ§in sÃ¶yledik."Â
"Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin referanduma sunulmasÄ± halinde aldÄ±klarÄ± 'hayÄ±r' kararÄ±nÄ±n parti tabanÄ±nca nasÄ±l karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±na" iliÅŸkin soru Ã¼zerine KaramollaoÄŸlu,Â "Bizim tabanÄ±mÄ±zda genelde aÃ§Ä±klamalarÄ±mÄ±za mÃ¼spet bir yaklaÅŸÄ±m var, geziyoruz, gÃ¶rÃ¼yoruz. Temkinli olanlar da var. Bizim tabanÄ±mÄ±zda 'acaba ÅŸÃ¶yle yapsak daha mÄ± doÄŸru olur' diyenler mutlaka bulunacak. Biz onlarla da oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z. Daha zamanÄ±mÄ±z var,Â deÄŸerlendireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
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Destici, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda 'evet' diyen, 'hayÄ±r' diyen vatandaÅŸa da saygÄ± duyulmasÄ± gerekir. Herkesin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne, fikrine, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine saygÄ± duyulmalÄ±." dedi