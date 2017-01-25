16:01, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Kilis'e askeri sevkiyat





Ã‡eÅŸitli illerdeki askeri birliklerden gÃ¶nderilen tank, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile iÅŸ makinelerinden oluÅŸan askeri konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'e askeri sevkiyat yapÄ±ldÄ±. Ã‡eÅŸitli illerdeki birliklerden gÃ¶nderilen tank, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ve iÅŸ makinelerinden oluÅŸan askeri konvoy, jandarma ekiplerinin eskortluÄŸunda Elbeyli ilÃ§esine getirildi. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda sevk edilen silah ve askeri teÃ§hizatÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askeri birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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