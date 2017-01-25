16:15, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

PKK'ya ait 4 patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi





ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya ait mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ile Uludere ilÃ§elerinde, PKK'ya ait mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler bulundu. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ve Uludere Ä°lÃ§e Jandarma komutanlÄ±klarÄ± ekiplerince yapÄ±lan arama tarama faaliyetinde, PKK'lÄ±larca araziye gizlenen 4 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 4 roket ile 2 anti tank mÃ¼himmatÄ±, 3 zÄ±rh delici mermi, 250 biksi mÃ¼himmatÄ± ve yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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