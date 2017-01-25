16:21, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul'da uÃ§ak seferlerine kar engeli





Ä°stanbul'da hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle uÃ§ak seferleri yÃ¼zde 20 azaltÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da AtatÃ¼rk veÂ Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanlarÄ±nnda hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle, 26 ve 27 Ocak'ta seferler yÃ¼zde 20 azaltÄ±lacak. Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± Meydan Ä°ÅŸletmecisi HavaalanÄ± Ä°ÅŸletme ve HavacÄ±lÄ±k EndÃ¼strileri AÅž'den (HEAÅž) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlar nedeniyle, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda 26-27 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan uÃ§uÅŸlarda yÃ¼zdeÂ 20 oranÄ±nda azaltma yapma kararÄ± alÄ±ndÄ±. Bu nedenle, tÃ¼m yolculardan, uÃ§uÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi istendi. ATATÃœRK HAVALÄ°MANI Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesinden (DHMÄ°) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan uÃ§uÅŸlarÄ±n gece yarÄ±sÄ±na kadar yÃ¼zde 20 oranÄ±nda azaltÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Karar dolayÄ±sÄ±yla tÃ¼m yolculardan, uÃ§uÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitesinden takip istendi.

Ä°lgili Konular istanbul kar

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.