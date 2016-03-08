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17:42, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Politika
16:30, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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AK Parti'den CHP'li Tezcan'a dava
AK Parti'den CHP'li Tezcan'a dava

AK Partililer bir konuÅŸmasÄ± sebebiyle CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan hakkÄ±nda 140 bin lira manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ±, TBMM Genel Kurulunda 12 Ocak 2017'deki konuÅŸmasÄ±ndan dolayÄ±, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan hakkÄ±nda 140 bin lira manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, Mustafa AtaÅŸ, Ahmet Sorgun, Cevdet YÄ±lmaz, Mehmet Mehdi Eker, Ã–znur Ã‡alÄ±k, Erol Kaya, Åžaban DiÅŸli, Fatih Åžahin, Yasin Aktay, Vedat DemirÃ¶z, Ã‡iÄŸdem Karaaslan, Fatma Seniha NÃ¼khet Hotar ve AbdÃ¼lhamit GÃ¼l'Ã¼n avukatlarÄ± Muammer CemaloÄŸlu ile Burhanettin Sevencan tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan dava dilekÃ§esinde, Tezcan'Ä±n 12 Ocak 2017'de TBMM Genel Kurulunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya yer verildi.

CemaloÄŸlu ve Sevencan, Tezcan'Ä±n Genel Kuruldaki "MÄ°T kayÄ±tlarÄ±nda 563.189 numarayla 'Fetullah GÃ¼len Ã¼yesi' diye kayÄ±tlÄ± olan AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± kimdir? MÄ°T kayÄ±tlarÄ±nda 563.189 kayÄ±t numarasÄ±nda 'Fetullah GÃ¼len taraftarÄ±dÄ±r, sempatizanÄ±dÄ±r' diye sicilde kaydÄ± olan AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± kimdir?" sÃ¶zlerine yer verdikleri dava dilekÃ§esinde, mÃ¼vekkillerinin "eli kanlÄ± bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olan FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi, taraftarÄ± ve sempatizanÄ± olduÄŸu ÅŸeklindeki iddianÄ±n" Ã§ok Ã§irkin, hukuk ve ahlak dÄ±ÅŸÄ± bir iftira olduÄŸunu belirtti.

MÃ¼vekkillerinin, milletvekili sÄ±fatÄ±yla TBMM Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda milleti temsil etme ÅŸerefine eriÅŸtiÄŸini aktaran CemaloÄŸlu ve Sevencan, dilekÃ§ede, "Millet iradesini yok sayarak darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunan, TBMM'yi bombalayacak kadar gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ bir Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ± asla kabul edilemez. Ceza hukuku baÄŸlamÄ±nda suÃ§ teÅŸkil eden iftira iÃ§erikli bu iddia hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz haksÄ±z ve hukuka aykÄ±rÄ± olup manevi tazminata hÃ¼kmedilmesini de gerektirir." ifadesini kullandÄ±.

DilekÃ§ede, Tezcan'Ä±n TBMM Genel Kurulundaki konuÅŸmasÄ±nda sarf ettiÄŸi ifadeleri nedeniyle, her bir AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± iÃ§in 10'ar bin olmak Ã¼zere toplamda 140 bin lira manevi tazminatla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.



Ä°lgili Konular BÃ¼lent Tezcan Ak Parti CHP
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