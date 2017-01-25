16:41, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ankara'da polise otomatik silahlarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±





AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶revli polislere otomatik silahlarla ateÅŸ edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde, yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶revli polislere otomatik silahlarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. YaralananÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± olayda, kaÃ§an 3 ÅŸÃ¼pheli girdikleri evde yakalandÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re, AltÄ±ndaÄŸ Caddesi'nde kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kapsamÄ±nda sÃ¼ren yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda gÃ¶revli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine otomatik silahlarla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da yaralanan olmadÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edilirken, zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaya olarak kaÃ§an 3 ÅŸÃ¼pheli, Kale Mahallesi Ceylan SokaÄŸÄ±'nda girdikleri evde Ã§evik kuvvet ekiplerince yakalandÄ±. ZanlÄ±lar, AltÄ±ndaÄŸ Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edildi.

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