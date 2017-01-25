16:57, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

AB'de sÄ±nÄ±r kontrolleri tekrar uzatÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB), sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geliÅŸini Ã¶nlemek iÃ§in 5 Ã¼lkenin 3 ay daha Schengen'i askÄ±ya alarak sÄ±nÄ±r kontrolleri yapmaya devam etmesine izin verilmesini istedi.

AB Komisyonu, Schengen Ã¼yesi Almanya, Avusturya, Danimarka, Ä°sveÃ§ ve NorveÃ§'in 3 ay daha sÄ±nÄ±r kontrolÃ¼ yapmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi. AB Komisyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±n idaresi ve Schengen bÃ¶lgesinin korunmasÄ± amacÄ±yla alÄ±nan tedbirlerin uygulanmasÄ±na raÄŸmen henÃ¼z hedefe ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AB Komisyonunun Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans, "Ä°Ã§ sÄ±nÄ±rlardaki kontrollerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ciddi Ã¶lÃ§Ã¼de ilerleme kaydedildi. Ancak bunu daha da artÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Bu nedenle, iliÅŸkili Ã¼lkelerin 3 ay daha geÃ§ici sÄ±nÄ±r kontrolleri yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesini Ã¶neriyoruz." dedi.

AB Komisyonunun GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu Ãœyesi Dimitris Avramopulos ise Schengen'in AB entegrasyonunun en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±larÄ±ndan biri olduÄŸunu ve en kÄ±sa sÃ¼rede geÃ§ici sÄ±nÄ±r kontrollerini kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini ifade etti.

Avrupa'nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemleri sÃ¼rekli olarak gÃ¼Ã§lendirdiklerini dile getiren Avramopulos, "Ancak henÃ¼z o noktada (sÄ±nÄ±r kontrollerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±) deÄŸiliz. Bu yÃ¼zden de AB Konseyine, Ã¼ye devletlerin sÄ±nÄ±r kontrollerini 3 ay daha uzatmasÄ±na izin vermesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandÄ±.

AB Konseyinin, Ã¶neriyi kabul etmesi durumunda 12 Åžubat'ta sona ermesi gereken uygulama 3 ay daha uzatÄ±lacak. Ãœye devletlerin temsilcilerinden oluÅŸan Konseyin, Ã¶neriye onay vermesine kesin gÃ¶zle bakÄ±lÄ±yor.

KONTROL YAPILAN SINIRLAR

Avusturya, Macaristan ve Slovenya ile olan sÄ±nÄ±rlarÄ±nda; Almanya, Avusturya sÄ±nÄ±rÄ±nda; Danimarka, Almanya ile feribot hattÄ± olan limanlar ile Almanya kara sÄ±nÄ±rÄ±nda; Ä°sveÃ§, GÃ¼ney ve BatÄ± Polis BÃ¶lgesi ile Danimarka ile arasÄ±ndaki Ã–resund KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde; NorveÃ§ de Danimarka, Almanya ve Ä°sveÃ§'le feribot hattÄ± olan limanlarÄ±nda kontroller gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

Schengen Ã¼yesi Almanya, Avusturya, Danimarka, Ä°sveÃ§ ve NorveÃ§, 2015'in sonuna doÄŸru aÅŸamalÄ± olarak sÄ±nÄ±r kontrollerine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AB'nin en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len Schengen'in askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± uygulama eleÅŸtirilse de 3 ayda bir uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa'ya 2015 yÄ±lÄ±nda bir milyondan fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± gelmiÅŸ, 18 Mart 2016'da TÃ¼rkiye ile varÄ±lan mutabakatÄ±n ardÄ±ndan ortlama gÃ¼nlÃ¼k geÃ§iÅŸler 6 binden 80'e kadar gerilemiÅŸti.

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