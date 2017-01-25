17:02, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

MoÄŸolistan'dan Dalay Lama'nÄ±n ziyaretine izin yok





Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Chunying MoÄŸolistan hÃ¼kÃ¼metinin Dalay Lama'nÄ±n bu Ã¼lkeyi ziyaret etmesine izin vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, MoÄŸolistan hÃ¼kÃ¼metinin Dalay Lama'nÄ±n bu Ã¼lkeyi ziyaret etmesine izin vermeyeceÄŸini diplomatik kanallardan teyit ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. GÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Chunying, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Wang Yi'nin MoÄŸolistan'dan gelen talep Ã¼zerine MoÄŸol mevkidaÅŸÄ± Tsend Munkh-Orgil ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Dalay Lama'nÄ±n daha Ã¶nce MoÄŸolistan'a bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan Tsend Munkh-Orgil, bunun Ã‡in-MoÄŸolistan iliÅŸkilerini olumsuz etkilediÄŸini, MoÄŸolistan hÃ¼kÃ¼metinin bundan esef duyduÄŸunu kaydetti. MoÄŸol bakan, ayrÄ±ca Tek Ã‡in politikasÄ±nÄ± kararlÄ±lÄ±kla izleyeceklerini ifade etti. Ã‡inli sÃ¶zcÃ¼ Hua Chunying, Tek Ã‡in politikasÄ±na saygÄ± temelinde Ã‡in-MoÄŸolistan ikili iliÅŸkilerinin uzun vadeli ve istikrarlÄ± geliÅŸmesinin, iki halkÄ±n temel Ã§Ä±karlarÄ±na uyduÄŸunu vurguladÄ±. SÃ¶zcÃ¼, Ã‡in'in MoÄŸolistan hÃ¼kÃ¼metinin ikili iliÅŸkilerin kapsamlÄ± ÅŸekilde geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸine ve tarihten ders alarak taahhÃ¼tlerini yerine getireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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