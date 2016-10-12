17:17, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

HadÄ±mkÃ¶y'de patlama, yaralÄ±lar var





Ä°stanbul HadÄ±mkÃ¶y'de patlama oldu, yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi...

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul HadÄ±mkÃ¶y'de bir fabrikada patlama meydana geldi, yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi.. BÃ¶lgeye itfaiye ve ambulanslar sevkedildi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re 4 yaralÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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