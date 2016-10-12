HadÄ±mkÃ¶y'de patlama, yaralÄ±lar var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul HadÄ±mkÃ¶y'de bir fabrikada patlama meydana geldi, yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi.. BÃ¶lgeye itfaiye ve ambulanslar sevkedildi.
Ä°lk belirlemelere gÃ¶re 4 yaralÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ã–zgecan'Ä±n katillerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili davada katil zanlÄ±sÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ sanÄ±k GÃ¼ltekin Alan dÄ±ÅŸÄ±ndaki 5 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verildi
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ekiplerinin operasyonuyla PKK sorumlusu Ahmet K. yakalandÄ±
Ä°stanbul HadÄ±mkÃ¶y'de patlama oldu, yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu bildirildi...
AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶revli polislere otomatik silahlarla ateÅŸ edildi
AK Partililer bir konuÅŸmasÄ± sebebiyle CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan hakkÄ±nda 140 bin lira manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.
Ä°stanbul'da hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle uÃ§ak seferleri yÃ¼zde 20 azaltÄ±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya ait mÃ¼himmat ve Ã§eÅŸitli malzemeler ele geÃ§irildi
Ã‡eÅŸitli illerdeki askeri birliklerden gÃ¶nderilen tank, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile iÅŸ makinelerinden oluÅŸan askeri konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
Referandumda hayÄ±r oyu vereceklerini aÃ§Ä±klayan KaramollaoÄŸlu, gerginlik oluÅŸmamasÄ± iÃ§in referandum sÃ¼recinde herhangi bir kampanya yapmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Hastanelerde tÄ±bbi atÄ±kla ilgili iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personele yetki belgesi zorunluluÄŸu getirildi
CHP'nin kullandÄ±ÄŸÄ± slogan dolayÄ±sÄ±yla parti otobÃ¼slerinin Ã¼zerinde bulunan "evet" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan Ã§Ä±kartmalar kaldÄ±rÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekiplerin 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlar ve bu operasyonlarda ele geÃ§irilen silah ile mÃ¼himmat bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±
HDP'li Baydemir ve YÄ±ldÄ±rÄ±m DiyarbakÄ±r'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Uzatmadan kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz. Anayasa mahkemesi de bu konudaki kararÄ±nÄ± verir. Muhalefet AYMâ€™ye gidebilir buna alÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z" dedi
Destici, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda 'evet' diyen, 'hayÄ±r' diyen vatandaÅŸa da saygÄ± duyulmasÄ± gerekir. Herkesin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne, fikrine, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine saygÄ± duyulmalÄ±." dedi