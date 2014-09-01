17:20, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

PKK'nÄ±n Ä°Ã§ Anadolu sorumlusu yakalandÄ±





Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ekiplerinin operasyonuyla PKK sorumlusu Ahmet K. yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PKK/KCK'nÄ±n Ä°Ã§ Anadolu bÃ¶lge sorumlusu olduÄŸu belirtilen Ahmet K, Ankara'da terÃ¶rle mÃ¼cadele ve istihbarat ekiplerinin operasyonuyla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. PKK/KCK'nÄ±n sÃ¶zde Ä°Ã§ Anadolu bÃ¶lge sorumlusu olan ve polis tarafÄ±ndan uzun zamandÄ±r aranan Ahmet K, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ekiplerinin operasyonuyla yakalandÄ±.Â TanÄ±nmamak iÃ§in top sakal bÄ±rakÄ±p saÃ§ stilini deÄŸiÅŸtirdiÄŸi belirlenen ÅŸÃ¼pheli, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ahmet K.'nÄ±n sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.