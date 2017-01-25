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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:42, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
17:32, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ã–zgecan'Ä±n katillerine saldÄ±rÄ±da 5 sanÄ±ÄŸa tahliye
Ã–zgecan'Ä±n katillerine saldÄ±rÄ±da 5 sanÄ±ÄŸa tahliye

Ã–zgecan'Ä±n katillerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili davada katil zanlÄ±sÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ sanÄ±k GÃ¼ltekin Alan dÄ±ÅŸÄ±ndaki 5 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine karar verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mersin'de Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Ã–zgecan Aslan'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin davada aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerden Ahmet Suphi AltÄ±ndÃ¶ken'in Adana'daki cezaevinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶lmesi, babasÄ± Necmettin AltÄ±ndÃ¶ken'in ise yaralanmasÄ±yla ilgili 6'sÄ± tutuklu 7 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Adana 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada, katil zanlÄ±sÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ sanÄ±k GÃ¼ltekin Alan, infaz koruma memuru HacÄ± Ahmet Ã–zdoÄŸan, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ HÃ¼samettin BaÄŸlar, silahÄ± cezaevine soktuÄŸu iddia edilen BaÄŸlar'Ä±n eÅŸi Gamze BaÄŸlar ile Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat YÃ¼ksel ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Tutuksuz sanÄ±k Serkan Akkoca ise duruÅŸmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, Alan'Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na, diÄŸer sanÄ±klar HacÄ± Ahmet Ã–zdoÄŸan, HÃ¼samettin BaÄŸlar ve eÅŸi Gamze ile Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat YÃ¼ksel'in mevcut delil durumunu deÄŸerlendirerek tahliyesine karar verdi.

DuruÅŸma eksikliklerin tamamlanmasÄ± iÃ§in ertelendi.



Ä°lgili Konular Ã¶zgecan aslan
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