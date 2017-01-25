Suriye'de rejimin ateÅŸkes ihlalleri devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de 30 AÄŸustos'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkesi ihlal eden rejime ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam'Ä±n Arbin beldesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 sivil yaralandÄ±.
Arbin'deki sivil savunma yetkililerinden SiraÃ§ Mahmud, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Esed'e ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki muhaliflerin yÃ¶netiminde yer alan Arbin beldesinde Ã§arÅŸÄ± ve yerleÅŸim yerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ±da 5 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Mahmud, rejimin beldeye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yerleÅŸim yerinin hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.
Rejimin DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde ateÅŸkes ihlallerinin devam ettiÄŸine iÅŸaret eden Mahmud, "Rejim Arbin beldesine 5 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu 5 sivil yaralandÄ±. BazÄ± yaralÄ±larÄ±n durumu aÄŸÄ±r. SavaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonra halk arasÄ±nda korkuya neden oldu. Sivil savunma ekipleri saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesinde sivilleri gÃ¼venli bÃ¶lgelere tahliye ediyor." dedi.
Mahmud, rejimin DoÄŸu Guta'daki Haresta ile Duma ilÃ§esine de hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, saldÄ±rÄ±da maddi hasar meydana geldiÄŸini belirtti.
Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkes 30 AralÄ±k'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ. Astana'da 23-24 Ocak'ta yapÄ±lan Suriye konulu toplantÄ±da, TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran ateÅŸkes ihlallerinin Ã¶nlenmesi iÃ§in Ã¼Ã§lÃ¼ izleme mekanizmasÄ± kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
BrÃ¼ksel'de 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 300 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganlarÄ±n, Ã¼st dÃ¼zey kiÅŸileri kaÃ§Ä±rmayÄ± iÃ§eren gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸine dair ses dosyasÄ± bulundu.
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Åžam'Ä±n Arbin beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 sivil yaralandÄ±
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