17:44, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Suriye'de rejimin ateÅŸkes ihlalleri devam ediyor





Åžam'Ä±n Arbin beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 sivil yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de 30 AÄŸustos'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkesi ihlal eden rejime ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam'Ä±n Arbin beldesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 sivil yaralandÄ±. Arbin'deki sivil savunma yetkililerinden SiraÃ§ Mahmud, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Esed'e ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki muhaliflerin yÃ¶netiminde yer alan Arbin beldesinde Ã§arÅŸÄ± ve yerleÅŸim yerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±da 5 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Mahmud, rejimin beldeye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yerleÅŸim yerinin hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±. Rejimin DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde ateÅŸkes ihlallerinin devam ettiÄŸine iÅŸaret eden Mahmud, "Rejim Arbin beldesine 5 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu 5 sivil yaralandÄ±. BazÄ± yaralÄ±larÄ±n durumu aÄŸÄ±r. SavaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonra halk arasÄ±nda korkuya neden oldu. Sivil savunma ekipleri saldÄ±rÄ± bÃ¶lgesinde sivilleri gÃ¼venli bÃ¶lgelere tahliye ediyor." dedi. Mahmud, rejimin DoÄŸu Guta'daki Haresta ile Duma ilÃ§esine de hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, saldÄ±rÄ±da maddi hasar meydana geldiÄŸini belirtti. Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkes 30 AralÄ±k'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ. Astana'da 23-24 Ocak'ta yapÄ±lan Suriye konulu toplantÄ±da, TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran ateÅŸkes ihlallerinin Ã¶nlenmesi iÃ§in Ã¼Ã§lÃ¼ izleme mekanizmasÄ± kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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