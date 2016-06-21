17:42, 25 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡ipras'tan kreditÃ¶rlere sert tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Ã¼lkesinin kreditÃ¶rlerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kurtarma paketi mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "Kurtarma paketi anlaÅŸmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir avroluk bile ek tedbir almamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.Â

Ã‡ipras, yarÄ±n yapÄ±lacak kritik Avro Grubu toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi Yunanistan'Ä±nÂ Efimerida Ton Sindakton gazetesine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ã‡ipras, olasÄ± bir erken seÃ§ime iliÅŸkin yeniden sandÄ±ÄŸa gitmekten Ã§ekinmediklerini belirterek, "Zira, anketlerde daha Ã¶nce hep geride olsak da seÃ§imlerden galip Ã§Ä±ktÄ±k. Ancak, ÅŸu an bir erken seÃ§im anlamsÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ã‡ipras, Yunanistan'Ä±n avrodan Ã§Ä±kmasÄ± ihtimalinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu bir saÃ§malÄ±ktan veya bir ihanetten ibaret olur. Ne Yunanistan'Ä±n avrodan Ã§Ä±kmasÄ± ne de UluslararasÄ± Para Fonunun (IMF) programda kalmasÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m getirir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

IMF'nin programa iliÅŸkin tavrÄ±nda net davranmasÄ± gerektiÄŸineÂ dikkati Ã§eken Ã‡ipras, "Avrupa, ABD'deki siyasi deÄŸiÅŸimle ortaya Ã§Ä±kan yeni durumu hesaba katmalÄ± ve her Ã¼lkenin kÄ±sa vadeli yaptÄ±ÄŸÄ± siyasi hesaplara gÃ¶re deÄŸil ortak menfaatlere gÃ¶re karar vermeli." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Ã‡ipras, kreditÃ¶rlerle mÃ¼zakerelerde yeni ek Ã¶nlemlere karÅŸÄ± duruÅŸlarÄ±nÄ±n bir onur ve haysiyet meselesi olduÄŸunu vurgulayarak, "Yeni ve ihtiyari tedbirler geÃ§irmemiz yÃ¶nÃ¼ndeki talepler sadece Yunan anayasasÄ±na deÄŸil demokratik normlara da uymayan bir durum. Kurtarma paketi anlaÅŸmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir avroluk bile ek tedbir almamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.Â

YarÄ±nki Avro Grubu toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndemde yer alacak olan Yunanistan ve kreditÃ¶rleri arasÄ±ndaki mÃ¼zakereler, Ã¶zellikle istihdam piyasasÄ± ve enerji reformlarÄ± Ã¼zerindeki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle tamamlanamamÄ±ÅŸtÄ±.