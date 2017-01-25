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Kültür Sanat
17:55, 25 Ocak 2017 Çarşamba

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Malatya'da 'İmam Hatip' sempozyumu
Malatya'da 'İmam Hatip' sempozyumu

Malatya'da 27-29 Nisan tarihlerinde "Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları" başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malatya'da "Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları" başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenecek.

27-29 Nisan tarihlerinde Malatya'da yapılacak sempozyum için 30 Ocak 2017 tarihine kadar bildiri gönderilebilecek.

İnönü Üniversitesi tarafından organize edilen programla ilgili ayrıntılar https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/imamhatipsempozyumu/duyuru/18252 adresinden takip edilebilir.



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