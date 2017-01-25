Malatya'da 'İmam Hatip' sempozyumu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Malatya'da "Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları" başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenecek.
27-29 Nisan tarihlerinde Malatya'da yapılacak sempozyum için 30 Ocak 2017 tarihine kadar bildiri gönderilebilecek.
İnönü Üniversitesi tarafından organize edilen programla ilgili ayrıntılar https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/imamhatipsempozyumu/duyuru/18252 adresinden takip edilebilir.
Malatya'da 27-29 Nisan tarihlerinde "Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları" başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenecek
Birçok alanda vahiy ve sünnetin yeniden okunması noktasında yoğun çaba sarf eden İslamcı Yazar, Fikir adamı Ercüment Özkan 21 yıl önce bugün vefat etmişti
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi’nin 2017 Faaliyet Yılı açılış konferansında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez birer konuşma gerçekleştirdi. Betül Şatır'ın notları
Necdet Subaşı, Halime Kökçe, Erol Erdoğan ve Lütfü Özşahin geçtiğimiz günlerde ''Türkiye’de Dini Yapılar: Cemaat, Tarikat, Diyanet'' başlıklı bir panelde konuştu. Selvigül Kandoğmuş Şahin etkinlikten notlarını aktarıyor.
Gazeteci Yazar Fatih Bayhan, Sebîlürreşad dergisinin kapanmasının üzerinden tam 50 yıl geçtikten Yeniden Sebîlürreşad ismiyle 14 Ağustos 2016 tarihinde yayınlamaya başladı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale ile Hocası Rikkat Kunt Hanım üzerine hasbihal ettik
1960'lı yıllarda Cağaloğlu Yayınevi'nde önemli eserler yayınlayan M.İhsan Babalı'nın hayatını, torunu Fatmanur Babalı kaleme aldı.
Bursa'nın önemli kültür adamlarından, Nurettin Topçu'nun talebesi Cahit Çollak vefat etti
Futbolun Müslüman yıldızları, son yıllarda futbol sektöründe kendi kimliklerini koruma gayretlerini ortaklaştırmak yönünde bir irade gösteriyorlar. Bundan 4 yıl önce Müslüman Futbolcular Birliği’ni kurdular
Kuveyt Türk’ün Esentepe’deki sanat galerisinde açılışı yapılacak olan Mantıkut’tayr/Kuşların Şarkısı sergisi 13 Marta kadar sanatseverlerin ilgisini bekliyor
İslamcı Dergiler Sempozyumu'nun ikincisi 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek
TYB tarafından her yıl verilen Kültür Sanat ödülleri düzenlenen basın toplantısında açıklandı
Necdet Subaşı Bursa'da dini yaşayışımız ve dünyada değişen İslam algısı üzerine konuştu