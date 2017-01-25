DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Erzurum Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Prof. Dr. FazlÄ± ErdoÄŸan, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã¼lke genelinde uygulamaya konulan HÄ±zlÄ± Antijen Testi'nin (HAT), hastalarÄ±n doÄŸru ÅŸekilde tedavi edilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan gÃ¼zel bir uygulama olduÄŸunu bildirdi.
Prof. Dr. FazlÄ± ErdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã¼lke genelinde uygulamaya konulan testlerden HAT'tÄ± Erzurum'daki hastanelerde de uygulamaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, HAT'Ä±n kentteki hastanelere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
KÄ±ÅŸ dÃ¶neminde gÃ¶rÃ¼len gribal enfeksiyonlarÄ±n yÃ¼zde 85'ini virÃ¼slerin oluÅŸturduÄŸunu aktaran ErdoÄŸan, "Gribal enfeksiyonlarÄ±n yÃ¼zde 15'lik kÄ±smÄ± bakterilerin oluÅŸturduÄŸu enfeksiyonlar olup, bunlar oluÅŸturduÄŸu etkene gÃ¶re antibiyotik tedavisi gerektirmektedir. Ancak bunlarÄ±n viral mi bakteriyel mi ayrÄ±mÄ± zor olduÄŸu iÃ§in birÃ§ok hekim arkadaÅŸÄ±mÄ±z sonrasÄ±nda Ã¼zerine binebilecek bakteriyel enfeksiyonu da dÃ¼ÅŸÃ¼nerek ya da hastanÄ±n da zorlamasÄ±yla gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±na girmekte. Bu gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemeyen birÃ§ok yan etkileri var. O nedenle gerekmedikÃ§e antibiyotik kullanmamak gerekiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Kentteki hastanelerde gÃ¶rev yapan hekimlere bu testlerle ilgili eÄŸitimlerin verildiÄŸini vurgulayan EdoÄŸan, "Hasta henÃ¼z odada iken hÄ±zlÄ± antijen testindeki renk deÄŸiÅŸikliÄŸinden doktor da hasta da bu gribal enfeksiyon iÃ§in antibiyotik kullanÄ±p kullanamayacaÄŸÄ±nÄ± net ÅŸekilde gÃ¶rebilecek. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bu uygulamasÄ± hem gereksiz antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi hem de hastalarÄ±n doÄŸru ÅŸekilde tedavi edilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok gÃ¼zel bir uygulama." ifadelerini kullandÄ±.
ErdoÄŸan, Ã¶zellikle gribal enfeksiyonlarÄ±n sÄ±kÃ§a yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemim ÅŸubat ayÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, sÃ¶z konusu uygulamayÄ± laboratuvar testi gerektirmeden kÄ±sa sÃ¼rede hastalar iÃ§in en doÄŸru ÅŸekilde uygulayacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.
BakanlÄ±kÃ§a gÃ¶nderilen HAT'tÄ±n Ã¶zellikle bakterilerin yaptÄ±ÄŸÄ± "A Grubu Streptokok" denilen enfeksiyonlarda uygulanacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti.
"HAT ile hastanÄ±n boÄŸazÄ±ndan alÄ±nacak sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda antibiyotik kullanÄ±mÄ± yÃ¼zde 100 garanti olacak. Test pozitif Ã§Ä±kmazsa hastanÄ±n sadece normal tedavilerini yapmamÄ±za olanak saÄŸlanacak. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu konularda daha iyi bilgi sahibi olmalarÄ± iÃ§in tÃ¼m saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na bakanlÄ±ÄŸÄ±n afiÅŸlerini astÄ±k ve broÅŸÃ¼r daÄŸÄ±ttÄ±k."
ErdoÄŸan, test sonuÃ§larÄ±nÄ±n ise 5 dakika gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
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